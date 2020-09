Tre manifesti ad Ebbing, Missouri/ Video, su Rai 3 il film con Woody Harrelson

Tre manifesti ad Ebbing, Missouri va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 10 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 da diverse case cinematografiche la cui distribuzione nelle sale italiane è stata curata dalla Twentieth Century Fox. La regia del film è stata affidata a Martin McDonagh il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura con nelle musiche di Carter Burwell mentre il montaggio è stato realizzato da Jon Gregory. Nel cast del film sono presenti tanti attori famosi tra cui Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, John Hawkes e Peter Dinklage.

Tre manifesti ad Ebbing, Missouri, la trama del film

In Tre manifesti ad Ebbing, Missouri ci troviamo in una cittadina dello stato del Missouri dove vive una donna divorziata che deve occuparsi di suo figlio. La donna sta attraversando un periodo particolarmente drammatico della propria vita anche perché soltanto alcuni mesi prima la sua prima figlia di nome Angela è stata uccisa dopo essere stata brutalmente violentata. Le indagini condotte da uno sceriffo sono andate avanti, ma nonostante siano passati diversi mesi, non si è riusciti ad arrivare ad alcuna soluzione. Questo ha fatto arrabbiare e non poco la stessa donna la quale per manifestare la propria indignazione del proprio dolore e nei confronti di quanto accaduto, decide di acquistare tre cartelloni pubblicitari che si trovano nei pressi della sua abitazione per porre degli interrogativi che mettono in forte dubbio l’operato dello stesso sceriffo e della polizia locale.

Sono delle accuse dirette nei confronti dello sceriffo il quale viene messo in discussione, ma riesce a trovare il supporto della comunità anche perché da sempre è ben visto. C’è grande sintonia tra lo sceriffo, i suoi aiutanti e soprattutto il resto della cittadinanza anche perché è alle prese con un tumore che probabilmente lo porterà alla morte nei prossimi mesi. La vicenda, insomma, è molto complicata e i cartelloni voluti fortemente dalla mamma hanno solo quale principale risultato quello di creare dei contrasti con gli altri componenti della comunità.

Ci saranno delle ripercussioni anche nei confronti del figlio che viene fatto oggetto di alcuni piccoli scherzi e minacce di vario genere. La situazione si complica ulteriormente quando la mamma decide di prendere parte ad una trasmissione televisiva nella quale conferma le proprie accuse per cui nella cittadina arriva il suo ex marito che cerca in ogni modo di farla ragionare ricordando peraltro come lei abbia avuto un ruolo importante nella morte della figlia in quanto non volle quella drammatica sera prestargli la sua auto. Insomma, una vicenda particolarmente complessa nella quale ci saranno numerose tensioni tra la donna, i cittadini ed ovviamente anche il vero responsabile di quel delitto.

