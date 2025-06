Le vacanze estive sono il momento più bello dell’anno, che non sempre il budget riesce a concretizzare. Tuttavia non è impossibile vivere una vacanza da sogno senza spendere una fortuna.

Esistono luoghi a due passi dall’Italia con mare cristallino, cultura, divertimento e prezzi accessibili. La chiave sta nello scegliere destinazioni che non siano ancora del tutto prese d’assalto dal turismo di massa, ma che offrano servizi completi e scenari indimenticabili.

Se ami le atmosfere mediterranee, le serate al tramonto con un cocktail in mano e la possibilità di passare dalla spiaggia a una passeggiata tra resti archeologici o borghi antichi, allora queste proposte fanno al caso tuo. Ci sono tre mete diverse tra loro ma accomunate da una caratteristica: sanno come regalare un’estate memorabile senza svuotarti il portafoglio.

Non andare dove vanno tutti

Dimentica le solite mete inflazionate e dai una possibilità a luoghi ancora autentici, che ti stupiranno per il rapporto qualità-prezzo e l’ampia varietà di attività. Che tu stia cercando relax, avventura o un tuffo nella storia, c’è una destinazione pronta ad accoglierti con tutta la sua bellezza.

Budva, Montenegro – Divertimento e mare per giovani e coppie. Budva è l’anima giovane del Montenegro. Affacciata sul Mar Adriatico, questa cittadina è perfetta per chi cerca una vacanza dinamica, fatta di mare, sole e nightlife senza compromessi. È ideale per ragazzi, coppie senza figli e gruppi di amici in cerca di una meta accessibile ma viva. Gli hotel sono disponibili in tutte le fasce di prezzo, rendendola un’opzione economica senza rinunce. Il cuore storico, la Citadela, offre un tuffo nel passato con i suoi vicoli e chiesette come quella di Sveti Ivan. Ma è la sera che Budva dà il meglio di sé: locali, concerti, festival e beach party animano le notti estive. Le spiagge, lunghe e curate, si affacciano su un mare trasparente, perfetto anche per chi ama fare snorkeling o semplicemente rilassarsi sotto l’ombrellone.

Ulcinj, Montenegro – Sabbia dorata e multiculturalità: Poco distante da Budva, ma con un’anima tutta sua, si trova Ulcinj (Dulcigno), uno dei centri turistici più economici e affascinanti del Montenegro. Vicina al confine con l’Albania, questa città si distingue per la sua lunga spiaggia Velika Plaza: 14 chilometri di sabbia fine, ideali per famiglie ma anche per giovani in cerca di spazio e relax. La città, segnata dalla storia e dalla cultura albanese, offre un mix unico. Il centro storico è stato in gran parte danneggiato da un terremoto, ma il castello sul mare regala ancora scorci suggestivi. Ulcinj è una destinazione genuina e accessibile, dove si può gustare buon pesce, rilassarsi in spiaggia e sentire l’eco di una storia affascinante.

Pafos e Larnaca, Cipro – Tra rovine e taverne sul mare: Se cerchi una meta economica ma ricca di storia, Cipro è una scelta vincente. A Pafos potrai visitare un sito archeologico Patrimonio UNESCO, camminare tra mosaici romani e assaporare la cultura greco-romana nei resti delle antiche ville. Pafos è anche piena di ristorantini di charme, ouzeri e locali dove gustare le famose meze cipriote a prezzi contenuti. Larnaca, invece, con il suo lungomare di palme, il porto e le spiagge attrezzate, è l’ideale per chi cerca un po’ di tutto: storia, mare e movida. Con hotel economici, immersioni spettacolari come quelle nel relitto dello Zenobia e un’offerta gastronomica ricchissima, Larnaca rappresenta un connubio perfetto tra cultura e relax a prezzi contenuti.