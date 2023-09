Tre pitbull aggrediscono un 75enne a Fermo/ Salvato dall’intervento della Stradale: “Proteggevo il mio cane”

La sera del 28 agosto un uomo 75enne di Grattazzolina, in provincia di Fermo, nelle Marche, è stato aggredito violentemente da tre pitbull. Una scena a dir poco raccapricciante, ma che è stata tenuta sotto controllo dal pronto ed immediato intervento di un agente della Polizia Stradale fuori servizio che, da lontano, aveva sentito delle urla provenire da un giardino pubblico. Così, grazie all’intervento dell’agente si è riusciti a sventare la peggiore delle conseguenze, mentre il 75enne è stato portato in salvo, seppur con alcune ferite, ed il proprietario dei tre pitbull è stato individuato e sanzionato. Non si conosce, però, l’attuale stato in cui si trovano i cani, se sono stati soppressi o semplicemente allontanati dal proprietario ed affidati ad un rifugio o ad un canile.

La vicenda dei tre pitbull che aggrediscono il 75enne

Insomma, l’aggressione dei tre pitbull ai danni del 75enne è avvenuta in un giardino pubblico della città di Grattazzolina, in provincia di Fermo, la sera del 28 agosto scorso. Ad accorgersi dell’aggressione in corso sarebbe stato un poliziotto della Stradale fuori servizio in quel momento, allertato da alcune forti grida prodotte da una persona di sesso maschile provenienti dal parco. Avvicinatosi al luogo da cui udiva gli urli, avrebbe scoperto la scena raccapricciante, con i tre grossi cani che avevano spinto a terra un uomo di sua conoscenza.

Allertato dai tre pitbull e dalla loro possibile reazione davanti ad un intervento avventato, l’agente fuori servizio ha lasciato un attimo solo il 75enne, sanguinante e intento a proteggere il suo cagnolino, dirigendosi alla sua auto. Questa, ha pensato, lo avrebbe protetto da eventuali aggressioni, permettendogli anche di portare rapidamente al sicuro l’anziano aggredito. Così, in auto si è diretto nuovamente all’interno del giardino, raggiungendo il 75enne aggredito dai tre pitbull ed esortandolo a salire sulla sua auto. L’uomo avrebbe riconosciuto l’agente e, fidandosi di lui, è salito sull’auto. L’uomo poi è stato affidato alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, dal quale ha raccontato che si trovava nel parco per portare a spasso il suo cagnolino, quando gli altri tre lo hanno raggiunto, cercando di attaccarlo.

