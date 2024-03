Tre Segreti di Fátima, cosa sono/ Rivelazioni della Madonna ai pastorelli nel 1917: interpretazioni e misteri

COSA SONO I TRE SEGRETI DI FATIMA: I MESSAGGI DELLA MADONNA AI PASTORELLI

Cosa sono i Tre Segreti di Fátima e cosa sappiamo delle rivelazioni fatte dalla Madonna ai tre pastorelli nel corso delle apparizioni mariane del 1917 in Cova da Iria? Questa sera Rai 1 proporrà, in prime time (l’appuntamento è alle ore 21.25) il film “Fátima” del 2020 diretto da Marco Pontecorvo e che racconta le vicende avvenute oltre un secolo fa nella località portoghese, un evento molto importante nella storia recente della chiesa cattolica e che continuano ancora oggi ad avere un notevole impatto anche per via dei messaggi che la Madonna aveva rivelato a Lúcia dos Santos e ai suoi due cuginetti, Francisco e Jacinta, all’epoca ancora dei ragazzini. Ma cosa sappiamo di queste Tre Segreti di fatima, delle loro innumerevoli interpretazioni e della portata che hanno avuto sulla storia recente?

Andiamo con ordine e partiamo proprio da quel 1917: nel corso delle varie apparizioni della Vergine Maria, cominciate nel maggio di quell’anno, furono rivelati ai giovani pastorelli tre messaggi che tuttavia vengono considerati dai credenti come parte di un’unica, grande rivelazione da parte della Madonna. Stando alle memorie scritte lasciateci da suor Lúcia, l’unica dei tre sopravvissuta e vissuta fino ai giorni nostri (a differenza di Jacinta e Francisco che morirono giovanissimi), Maria avrebbe rivelato loro un segreto “buono per alcuni e negativo per altri”; successivamente in una nuova parte delle memorie pubblicata nel 1941 la monaca spiegava che il segreto in realtà era uno solo, seppur diviso in tre momenti e di cui la terza parte non poteva ancora essere svelata: questa venne poi messa su carta nel gennaio 1944 e spedita all’allora Pontefice Pio XII, per essere letta solamente nel 1960 (Giovanni XXIII lo lesse nel 1959 ma non lo rivelò mai, mentre fu Papa Giovanni Paolo II a divulgarne il contenuto nel 2000).

I TRE SEGRETI DI FATIMA: L’ATTENTATO A PAPA GIOVANNI PAOLO II E CONTENUTO NEL TERZO MESSAGGIO…

Vediamo cosa dicono nel dettaglio i Tre Segreti di Fatima. Il cosiddetto Primo Segreto di Fátima, come è comunemente conosciuto, riguarda l’Inferno, “un grande mare di fuoco, che sembrava stare sotto terra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano nell’incendio”: una visione breve che non spaventò a morte i pastorelli solo grazie alla promessa della Madonna di portarli in Cielo un giorno. Il Secondo Segreto, invece, secondo la tradizione fa riferimento allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale: “Avete visto l’inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà un’altra ancora peggiore” si legge nel testo che accenna anche alla “consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati”.

Infine dei Tre Segreti di Fátima il Terzo è quello, assieme al Quarto (che non esisterebbe, nonostante la diatriba sia ancora oggi in corso), dai contorni maggiormente controversi e che più è stato discusso da teologi e commentatori. È quello che Lúcia aveva chiesto non fosse divulgato prima del 1960 e che sarà svelato solamente nel Duemila: fa riferimento alla Penitenza e al sacrificio dei martiri della Chiesa e parla di un Angelo con la spada di fuoco e la visione di un vescovo vestito di bianco (il Santo Padre); dal momento che Giovanni Paolo II era particolarmente devoto nei confronti della Madonna di Fátima, il Papa pensava che fosse stata lei a guidare la traiettoria del proiettile esploso da Ali Agca durante l’attentato subito nel maggio 1981 in Piazza San Pietro, e da cui si era miracolosamente salvato. Oggi il bossolo del proiettile è incastonato nella corona di Maria che fa mostra di sé nella statua di Fátima.











