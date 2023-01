Tre uomini e una gamba/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Tre uomini e una gamba, film di Italia 1 diretto da Massimo Venier

Tre uomini e una gamba va in onda oggi, 8 gennaio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. Si tratta del primo film interpretato dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La regia è di Massimo Venier, mentre il cast comprende oltre al trio, anche Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Marina Massironi, Gaetano Amato, Vittoria Piancastelli e Augusto Zucchi. La colonna sonora di Tre uomini e una gamba è affidata a Phil Palmer un chitarrista rock e jazz britannico e comprende numerosi brani di successo tra i quali: Che coss’è l’amor di Vinicio Capossela, Ho imparato a sognare, Luci a San Siro, Happy e Sometimes.

Il film Tre uomini e una gamba è stato distribuito nelle sale durante un periodo particolare, quando cioè, al botteghino trionfavano tanti capolavori come La vita è bella e Sette anni in Tibet e inizialmente non fu un grande successo. Con il passare del tempo gli spettatori aumentarono e aumentò anche il numero di copie distribuite. Anche la critica è stata favorevole, giudicando la pellicola un ritratto divertente e malinconico di tre quarantenni non desiderosi di crescere. Il film Tre uomini e una gamba ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello alla miglior regia esordiente, inoltre Aldo, Giovanni e Giacomo hanno ottenuto un Nastro d’Argento speciale per l’uso esperto di cortometraggi inseriti nel film.

Tre uomini e una gamba, la trama del film

La vicenda narrativa di Tre uomini e una gamba vede protagonisti il trio di comici e ha inizio il 31 luglio. Mentre Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, Giacomo è l’unico a non essere ancora convolato a nozze, ma è fidanzato con la terza delle sorelle e il loro matrimonio avrà luogo due giorni dopo in Puglia. I tre amici sono in procinto di partire proprio per una vacanza nella regione per raggiungere le loro famiglie.

I tre, lavorano insieme nel negozio di proprietà del suocero, un vecchio arrogante che ha sempre da ridire sul loro comportamento. Aldo, Giovanni e Giacomo, nonostante le tante cattiverie subite, non hanno mai reagito per timore di perdere il lavoro e anche per la loro codardia, unico elemento che gli unisce. Infatti, Aldo è un pò distratto e svagato, ama la natura e gli animali, è meridionale, tenerone ma un pò ignorante. Giacomo è molto disordinato ed asserisce di amare l’arte, la musica rock ed il cinema d’autore, soffre di ipocondria, è un grande fumatore e mangia e beve solo schifezze.

Giovanni è il più autoritario, inoltre non sopporta i bambini e gli animali e l’unica preoccupazione è quella di fare sempre bella figura con il suocero. I tre compagni devono anche portare in Puglia una gamba di legno costosa, ultima opera di un grande scultore americano. Il viaggio on the road porterà i tre a conoscersi meglio e ad apprezzarsi di più, inoltre affrontano tante avventure e incontrano Chiara. Aldo, Giovanni e Giacomo diventano molto amici e comprendono che la loro vita deve cambiare completamente.











