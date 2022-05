Tre uomini e una gamba/ Su Italia 1 il film d’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo

Tre uomini e una gamba, film di Italia 1 diretto da Massimo Venier

Tre uomini e una gamba va in onda oggi, 1° maggio, su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21:20. Il film è uscito nelle sale italiane nel 1997 ed è stato diretto dai tre attori principali, Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti, insieme al regista Massimo Venier, che ha accompagnato il trio comico di successo anche nei film successivi. Infatti, Tre uomini e una gamba rappresenta l’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo, dove hanno portato anche alcuni dei loro sketch comici inseriti perfettamente in una pellicola che è diventata un vero e proprio cult, radicandosi nell’immaginario collettivo degli italiani per tutti gli anni a venire.

Felicia Impastato, film Rai 1/ Trama e cast con Lunetta Savino

Tre uomini e una gamba, la trama: un matrimonio che non sa da fare

Il film Tre uomini e una gamba parla di tre amici che si trovano sulla soglia dei quarant’anni e riflettono su quanto accaduto nelle loro vite fino a quel momento, giudicandole al quanto piatte. In una torrida estate a Milano, decidono quindi di partire in automobile verso la bella Gallipoli, il luogo in cui si terranno le nozze di Giacomo con la figlia del loro datore di lavoro, Eros Cecconi. Un uomo sgarbato e irascibile, proprietario della ferramenta dove i tre lavorano malvolentieri ormai da diverso tempo. Ed ecco che si snoda il primo evento nell’evento: i tre infatti, devono consegnare all’uomo in questione anche il suo ultimo acquisto in fatto di arte, ossia una scultura in legno di una gamba realizzata dal noto artista Garpez. A completare il quadretto c’è anche il bulldog Ringhio, affidato sempre dal suocero di Giacomo ai tre amici.

Piccola Peste si innamora/ Curiosità sul film Italia 1 con Justin Chapman

La prima svolta nella trama avviene quando il trio di amici decide di fare una sosta lungo la strada a una stazione di servizio, dove dimenticano il cane Ringhio attaccato al bagagliaio dell’auto, provocandone così una disastrosa, seppure spassosa, morte. I tre tentanto di coprire in tutti modi quanto accaduto con il signor Eros Cecconi, mentendogli spudoratamente. Successivamente, mentre procedono, un po’ preoccupati, il viaggio, la loro auto viene tamponata da una ragazza di nome Chiara, anche lei diretta al sud. Giacomo ne resta immediatamente incantato, ma la priorità di sistemare l’auto per ripartire porta i quattro a cercare un meccanico nelle vicinanze. Riescono a trovarne fortunatamente uno, che però è in pausa pranzo in un cinema della zona. I tre tentano di rintracciarlo, ma Giacomo accusa improvvisamente un malore che lo costringe a un ricovero d’emergenza in ospedale. A fargli compagnia resta Chiara, che intanto sembra aver legato molto con i tre amici, mentre Aldo e Giovanni cercando di risolvere il problema dell’automobile. Gli eventi portano i tre ad avvisare il quasi-suocero Cecconi che il loro arrivo verrà rimandato di un giorno. Naturalmente, il suocero nonché datore di lavoro non perde occasione per rimproverarli duramente e vessarli con commenti poco carini, portando gli amici a interrogarsi di nuovo sulla loro vita e sui loro sogni.

Piccola Peste torna a far danni/ Trama e cast del film Italia 1 con John Ritter

Ripartiti per il viaggio, il tragitto dura ben poco perché la loro auto non sembra voler collaborare e, mentre tentano di risolvere il problema, Aldo riesce ad acciuffare un cane, facendone il nuovo Ringhio. Quest’ultimo, durante una sosta lungo un fiume, decide di fare pipì sulla preziosa scultura in legno che, precipita successivamente in acqua e viene trascinata via dalla corrente. A questo punto, la gamba viene recuperata alla fine del fiume da un gruppo di muratori che, completamente ignari del suo valore come pezzo d’arte, la usano come porta da calcetto sulla spiaggia. Una volta raggiunta la scultura, i muratori non sono dell’idea di restituirla, così i quattro amici decidono di sfidarli in una partita per cercare così di vincerla. Naturalmente, la partita viene persa e l’unica soluzione per riavere la gamba è quella di rubarla come dei ladri. Anche questo tentativo fallisce miseramente e i quattro amici finiscono in centrale, dove subiscono un interrogatorio che li porterà alla scarcerazione con la loro scultura. Intanto, tra Giacomo e Chiara sembra essere sbocciato l’amore, ma quasi alla fine del viaggio, Chiara trova una scusa per salutarli e proseguire da soli. Una volta giunti a Gallipoli, i tre amici forti delle loro convinzioni, consegnano la scultura al suocero e decidono di andarsene via.

Il video del trailer













© RIPRODUZIONE RISERVATA