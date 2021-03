Tre Uomini e una Gamba / Su Italia 1 Aldo, Giovanni e Giacomo (8 marzo)

Tre Uomini e una Gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo

Tre uomini e una gamba andrà in onda domenica 8 marzo su Italia 1 alle ore 21.20. Girato nel 1997, il film comico è diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Massimo Venier. Tre uomini e una gamba è l’esordio cinematografico del trio comico; infatti, nel film ci sono diversi sketch del loro repertorio televisivo e teatrale. Gli interpreti sono chiaramente gli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti con il supporto di Marina Massironi e Carlo Croccolo.

Tre uomini e una gamba, trama del film

Tre uomini e una gamba vede per protagonisti tre amici di circa quarant’anni. La vicenda si svolge in estate quando i tre partono in auto da Milano verso Gallipoli in cui si sposeranno, pochi giorni dopo, Giacomo e Giuliana (Luciana Littizzetto), la figlia del cavalier Eros Cecconi (Carlo Croccolo), un irascibile imprenditore romano, proprietario del negozio di ferramenta in cui lavorano i tre.

In auto trasportano una scultura di legno, una gamba dello scultore Garpez, e il cane Ringhio, un bulldog. Entrambi sono di proprietà di Cecconi. Dopo poco, in sosta in un autogrill, i tre dimenticano Ringhio attaccato al bagagliaio dell’auto. Il cane muore e i tre, disperati, cercano di non dirlo al suocero.

La macchina poi viene coinvolta in un incidente causato da Chiara (Marina Massironi) anche lei diretta al Sud per trascorrere le vacanze estive. Tra lei è Giacomo scocca subito la scintilla e da qui una serie di sfortunati imprevisti si susseguono, ritardando l’arrivo dei tre amici a Gallipoli. In un modo o nell’altro arrivano in Puglia e… cosa succederà?

