Tre uomini e una gamba/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Tre uomini e una gamba va in onda oggi, 9 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. La pellicola debuttò nei cinema italiani durante l’anno 1997 ed è diretta dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo in collaborazione con Massimo Venier. Naturalmente il film appartiene al genere comico ed è stato il debutto sul grande schermo per il trio di comici italiani. All’interno del cast, oltre ad Aldo, Giovanni e Giacomo, veri protagonisti della pellicola, ci sono anche altri attori molto famosi nel panorama del cinema italiano come ad esempio Marina Massironi, Luciana Littizzetto e Gaetano Amato. La colonna sonora del film è stata realizzata da Phil Palmer e Marco Forni ma all’interno del film sono presenti anche canzoni dell’artista Vinicio Capossela e della band Negrita.

Tre uomini e una gamba, la trama del film

Ecco la trama di Tre uomini e una gamba. Aldo, Giovanni e Giacomo sono amici da una vita, ormai arrivati alla soglia dei quarant’anni, hanno tutti una vita disillusa e ricca di occasioni mancate. Ognuno ha una propria storia da raccontare con elementi quasi grotteschi che li accompagnano da sempre. La storia si svolge in un’estate milanese estremamente afosa, con un caldo soffocante che fa quasi impazzire i tre protagonisti. I tre decidono di mettersi in auto per raggiungere Gallipoli, in Puglia, luogo scelto per le nozze di Giovanni. L’unico scapolo del trio dovrà infatti sposarsi con la figlia del Cavalier Eros Cecconi, un volgare e violento proprietario di una ferramenta che risulta essere già il suocero di Aldo e Giovanni. Nonostante l’occasione sia molto lieta, Giovanni sembra essere quasi contrariato all’idea di sposarsi. L’uomo è pieno di dubbi e non sente di amare veramente la donna oltre al fatto che non riesce a sopportare il suocero, una personalità estremamente forte ed invadente. Un giorno, mentre sono in strada, l’automobile dei tre viene tamponata da quella della bella Chiara, ragazza che si sta dirigendo anche lei al Sud. Gli automobilisti cercano quindi di trovare un meccanico che possa riparare le due vetture e Giacomo nel frattempo sembra essere sempre più preso dalla bella Chiara. Nel corso del loro viaggio, seguiranno avventure rocambolesche e divertenti colpi di scena, fino a quando Giovanni capirà quale strada deve prendere per continuare la sua vita in modo felice, senza pressioni o situazioni che lo porterebbero in un’eventuale gabbia emotiva.

Video, il trailer di Tre uomini e una gamba





