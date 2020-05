Tre uomini in fuga/ Su Rete 4 il film con Bouvril (oggi, 14 maggio 2020)

Pubblicità

Tre uomini in fuga va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1966 grazie ad una coproduzione tra Francia e Regno Unito con la regia di Gerard Oury il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Marcel Jullian e Daniele Thompson. Il montaggio è stato realizzato da Albert jurgenson, le musiche della colonna sonora sono state composte da Georges Auric mentre nel cast sono presenti tra gli altri Bourvil, Louis De Funes, Terry-Thomas, Claudio Brook e Helmuth Schneider.

Tre uomini in fuga, la trama del film

Ecco la trama di Tre uomini in fuga. Ci troviamo nell’estate del 1941 Parigi in una città che sta facendo i conti con la terribile occupazione nazista. La Royal Air Force per dare supporto alla Francia in questo momento delicato e soprattutto per cercare di contrastare l’egemonia tedesca nel vecchio continente ha deciso di inviare tre suoi militari a bordo di una bombardiere per una missione particolarmente delicata. Durante il sorvolamento della città francese il bombardiere viene abbattuto con i tre militari che si vedono costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza ed in particolare moto decidono di lanciarsi con il paracadute in tre posti strategici della città in maniera tale anche da far perdere le loro tracce. Il primo si ritrova in uno zoo dove viene aiutato prontamente da un guardiano che naturalmente odiando tedeschi è pronto dare il proprio sostegno alle forze britanniche.

Pubblicità

Il secondo militare invece si ritrova sospeso sopra un ponteggio dove sta lavorando un imbianchino che lo aiuterà Anche perché si vedrà costretto a scappare via dopo aver buttato accidentalmente su un ufficiale tedesco della pittura. Il terzo militare invece atterrerà sulla famoso edificio dell’Opera National de Paris. I tre militari si sono dati appuntamento presso la sede di alcuni bagni turchi dove avranno modo di sviluppare un piano quindi effettuare il sabotaggio nei confronti del regime nazista. Due militari tuttavia non riuscendo a parlare nemmeno una parola in lingua francese decidono di farsi aiutare ed in particolar modo dall’imbianchino e dal guardiano dello zoo. Così due perfetti sconosciuti e soprattutto non addestrati per questo genere di missione si troveranno a vivere una incredibile avventura per contrastare l’occupazione tedesca combinando una serie di guai e ritrovandosi in situazioni sempre più divertenti. Una bellissima commedia tutta da seguire che peraltro permette di dare una propria visione di quella che è stata l’occupazione tedesca nella capitale francese durante gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA