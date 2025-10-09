La tredicesima non è stata ancora detassata, ma l'erario starebbe pensando a due soluzioni per aumentare il guadagno.

Una soluzione desiderata da Forza Italia fa capo alla tredicesima detassata. Un’opzione proposta nella prossima manovra di Bilancio al fine di incentivare il consumo delle famiglie italiane e allo scopo di contrastare il tasso di inflazione.

Dopo l’incentivo economico sulla tredicesima, ora i partiti politici vorrebbero aiutare il ceto medio a rafforzare il potere d’acquisto. Ora arriva la proposta di Antonio Tajani, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, che vuol ridurre il pressing fiscale fino ad oggi esistente.

La proposta della tredicesima detassata: cosa cambia?

Ancora oggi la tredicesima non è stata ufficialmente detassata, ma l’esecutivo mira a rendere reale questa opzione, pensando piuttosto a ridurre l’aliquota Irpef e portarla ad un massimo del 10%. L’idea iniziale era proprio di esentarla da imposte, ma sembra più una utopia.

Ogni decisione comporta ad una scelta specifica, l’esenzione completa prevederebbe soltanto le trattenute dei contributi per la pensione, che comunque garantirebbero un aumento economico (al netto delle tasse) non indifferente.

L’idea più plausibile – anche ai fini di risorse – sarebbe di applicare il 10% soltanto sulla mensilità “natalizia”, paragonandosi ad altri incentivi come quelli fino ad oggi proposti.

Naturalmente c’è ancora in ballo la riduzione Irpef, che dopo la manovra passerebbe al 33% (escludendo però l’estensione fino a 60.000€).

Simulazioni pratiche

In base al tipo di benefit verrà concesso, l’esenzione o il 10% di aliquota sulla 13esima mensilità, gli importi maggiorati in busta paga varierebbero. Con una simulazione pratica sarà possibile comprendere in che modo il Governo potrebbe aiutare i dipendenti privati e pubblici:

RAL Esenzione totale 10% di aliquota 20.000€ 321€ 182€ 28.000€ 450€ 254€ 35.000€ 856€ 611€ 50.000€ 1.222€ 873€ 60.000€ 1.802€ 1.383€

É evidente che uno scenario simile aiuterebbe maggiormente chi ha un reddito più alto, ovvero che rientra nella fascia di 60.000€ e oltre.

Dalle stime emerse e pubblicate da CGIA di Mestre, capiremmo fin da subito che se l’erario dovesse rinunciare all’IRPEF della tredicesima mensilità, avrebbe un costo di 14,5 miliardi di euro. Un mancato gettito fiscale importante a cui difficilmente potrebbe rinunciare.