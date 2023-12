Tredicesima detassata/ Preoccupazioni per il 2024: riduzione in previsione? (14 dicembre 2023)

La tredicesima detassata può consentire – come è facile immaginare – un aumento sul totale da ricevere. Una agevolazione che può essere percepita da tutti i lavoratori italiani, indipendentemente dall’azienda per cui lavorano (il calcolo è regolamentato dai contratti collettivi).

La 13esima mensilità viene esclusa chiaramente, a quei lavoratori che in busta paga percepiscono parte di questa indennità, insieme allo stipendio. Tuttavia, per il 2024 sorgono delle nuove preoccupazioni su quello che potrebbe avvenire.

SUPERBONUS 110%/ La cronistoria di un macigno sui conti che divide la maggioranza

Parleremo infatti, dello sgravio contributivo attuabile, ma anche di alcune anomalie che potrebbero sorgere a discapito dei lavoratori italiani.

Tredicesima detassata: fino a 65€ in meno

La tredicesima detassata permette ai beneficiari, di poter godere di un importo più alto. La 13esima mensilità viene conteggiata ed erogata durante le festività natalizie. Ed è proprio per questo motivo, che i dipendenti italiani – Natale a parte – amano in particolar modo, il periodo dicembre.

Social Card attivazione/ confermata la proroga: ecco fino a quando (14 dicembre 2023)

L’erogazione della tredicesima permette a molte famiglie italiane, di poter sopperire ad alcune mancanze durante l’anno, grazie a questo “stipendio aggiuntivo”, che viene corrisposto alla fine di ogni anno.

Gli accordi per la sua erogazione possono essere pattuiti con il datore di lavoro, concordando il pagamento in un’unica soluzione oppure in concomitanza con il salario mensile (percepito mensilmente.

La preoccupazione del 2024 riguarda l’assenza dello sgravio contributivo, che equivale a ridurre significativamente il netto della 13esima percepibile. Rispetto all’anno 2023, il gap economico potrebbe ammontare fino a 65€ in meno.

Rivalutazione TFR/ Arriva l'ok dell'acconto presuntivo: cosa comporta? (14 dicembre 2023)

Una previsione fiscale indispensabile per i lavoratori italiani, che a fronte di questa riduzione dovranno contenere un po’ di spese.

Il calcolo

A restare invariato è il calcolo per i pensionati e i lavoratori dipendenti, che rimane standardizzato: moltiplicazione della retribuzione mensile al lordo delle tasse, per il numero dei mesi lavoratori con conseguente divisione per dodici.

Se nel 2023 la tredicesima detassata garantisce un importo maggiore, lo stesso non potremmo dire per il 2024, che come abbiamo appurato, ci si aspetterebbe una riduzione importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA