Tredicesima mensilità 2023/ Accredito per statali, dipendenti e pensionati: date e calendari (14 novembre)

La tredicesima mensilità del 2023 è quasi sicuramente, l’indennità più attesa da tutto l’anno (così come accade puntualmente ogni fine mese di ciascun anno). Generalmente la cifra viene erogata a metà del mese di dicembre (intorno al 15), anche se in base ad alcuni contesti, l’erogazione potrebbe avvenire prima.

Gli statali e pensionati ad esempio, potrebbero percepire la 13esima mensilità con largo anticipo rispetto ai dipendenti del settore privato. Ma per avere un’idea più chiara, vedremo di esporre ogni situazione singolare che potrebbe verificarsi ad ognuno di noi.

Tredicesima mensilità 2023: date e calendario

La tredicesima mensilità 2023 viene erogata in base alla Legge 350/2001, che prevede il pagamento di quest’ultima sulla base delle circostanze in cui si trova la persona fisica: che si tratti dei dipendenti del settore privato, pubblico oppure pensionati.

Tredicesima mensilità nel privato

Nel settore privato la 13esima mensilità di norma, verrebbe garantita intorno al 15 dicembre, qualche giorno prima di vedersi l’accredito dello stipendio.

In altri casi ancora però, la somma arriva nei giorni prossimi al Natale, motivo per cui alcune aziende potrebbero decidere spontaneamente di pagare anticipatamente lo stipendio, così da poter emettere una cifra unica (salario e 13esima).

Tredicesima mensilità dipendenti statali e pensionati

Il pagamento della tredicesima mensilità è ancora più conveniente per i dipendenti statali e soprattutto pensionati. I titolari di un assegno previdenziale sociale percepiscono la 13esima il primo giorno lavorativo del mese di dicembre (a carico delle Poste Italiane e delle banche).

Quanto ai dipendenti statali, le date per la 13esima riguardano il 15-16 dicembre (definite per Legge). Viene fatta eccezione nel caso in cui i giorni in questione cadono di domenica o durante un festivo, dove il pagamento andrà corrisposto al primo giorno utile (anticipato).

Per i dipendenti del comparto pubblico (Scuola, Istruzione e Ricerca), la tredicesima mensilità del 2023 è prevista per il 15 dicembre (che cade di venerdì), ma con accredito online.











