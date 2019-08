Tredici 3 su Netflix/ Streaming terza stagione: addio Hannah Baker, caso Bryce Walker

Da questo venerdì 23 agosto approda su Netflix la terza stagione di Tredici, la discussa e controversa serie con protagonista (finora) il suicidio di Hannah Baker. Saranno ovviamente 13 gli episodi disponibili dalle 9 di questa mattina sulla piattaforma di streaming on demand più famosa al mondo ed anche in questa terza stagione ci sarà un nuovo mistero da risolvere, o almeno provarci. A partire da Tredici 3, il suicidio passerà in secondo piano ed al centro della storia ci sarà piuttosto un omicidio, come ampiamente “spoilerato” dal trailer che vede Clay e gli altri studenti alle prese con un funerale e con i loro tanti, troppi segreti. Tutto sembra ricordare sin dal principio la serie Pretty Little Liars. Il fantasma di Hannah Baker però, resta solo sullo sfondo (e sempre più sbiadito) mentre protagonista indiscusso di Tredici 3 sarà Bryce Walker, il suo omicidio e le indagini più o meno ufficiali che saranno compiute. Per arrivare però al vero e solo assassino non mancheranno sospetti diffusi e flashback. Dopo tempi scottanti come il bullismo e le violenze sessuali, adesso l’asse sembra spostarsi sempre di più su un’altra questione che infiamma l’America, ovvero la diffusione delle armi ma Tredici 3 tenterà di tenere l’attenzione su un solo quesito: chi si è macchiato dell’omicidio?

TREDICI 3, SU NETFLIX LA TERZA STAGIONE

Anche in occasione di Tredici 3, da oggi disponibile in streaming agli abbonati a Netflix, potrebbero non mancare le polemiche sulle tematiche affrontate. Tutto riparte da 8 mesi dopo il tentato suicidio di Tyler durante il ballo di primavera. Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach dovranno cercare di mantenere ben custodito questo segreto ma nel frattempo un altro fatto incombe nella vita dei ragazzi ed in particolare di Clay: la scomparsa di un giocatore di football. Il ragazzo è tra i principali indagati dalla polizia. Le indagini seguiranno un doppio corso, tra quelle ufficiali e non e una figura esterna, forse intenzionata a vendicarsi, rischia di mettere a nudo definitivamente i segreti di tutti. Il cast intanto resta sempre lo stesso delle precedenti stagioni ma ai personaggi che già conosciamo si affiancherà la new entry Ani interpretata da Grace Saif, nonché personaggio chiave del caso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA