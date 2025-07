Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi e rapper? La sua carriera cominciata nel 2018: ha già collaborato con grandi artisti

Non tutti sanno che anche il figlio di Gianni Morandi ha seguito le sue orme nel mondo della musica, ottenendo dei successi niente male nel settore del rap, quello al quale si sente più affine e nel quale ha deciso di inserirsi quando ha pensato di cominciare a fare lo stesso mestiere del papà. Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è appunto il figlio del grande cantante bolognese Gianni e della sua seconda moglie, Anna Dan.

Completamente diverso dal papà dal punto di vista stilistico, Pietro ha deciso di distaccarsi non solamente dal genere musicale del padre ma anche dal cognome pesante che porta: per questa ragione ha scelto di far musica con un nome d’arte. Ma chi è Tredici Pietro e quali sono i lavori più redditizi della sua giovane carriera?

Tredici Pietro, il cambio nell’ultimo disco: “Ho fatto uno step avanti”

Nato nel 1997, Tredici Pietro ha quasi 28 anni. Da sempre appassionato di musica, ha cominciato la sua carriera nel 2018 quando ha conosciuto il produttore discografico Mr. Monkey con il quale ha pubblicato i suoi primi lavori, singoli ma anche il suo primo EP.

Nel 2021, terminata la sua collaborazione con Mr. Monkey, Pietro ha cominciato a lavorare con Andry The Hitmaker, pubblicando il suo secondo EP che contiene featuring con altri grandi artisti come Mecna. Nel 2025, invece, Tredici Pietro ha rilasciato il suo secondo album in studio. Nel corso della sua giovane carriera ha già collaborato con grandi artisti come ad esempio Francesca Michielin e Alfa.

Negli ultimi tempi Tredici Pietro si è avvicinato ad altri generi musicali, abbandonato in parte il rap. Il motivo lo ha spiegato proprio lui a “Radio Latte Miele”: “Ero già predisposto a questo mentalmente, a fare uno step avanti, avvicinandomi al cantautorato. Ce l’avevo già dentro, per natura. Ma l’ho sempre rifiutato, c’è voluto un po’ per accettarlo”.