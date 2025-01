Gianni Morandi è papà di tre figli, Marianna, Marco e Pietro, l’ultimo arrivato, nato dal secondo matrimonio dell’artista bolognese che da anni ormai lo vede legato ad Anna Dan, una splendida signora che fa parte della sua vita da più di vent’anni. L’ultimo figlio di Gianni Morandi è nato proprio dal matrimonio con Anna Dan e si chiama Pietro, in arte Tredici Pietro. Sì, perché il ragazzo ha scelto di seguire le orme del papà e di lavorare nel mondo dello spettacolo, anche se ovviamente con uno stile completamente diverso da quello del padre.

Fin da bambino, Pietro si è avvicinato al mondo della musica e in particolare del rap: ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni quando frequentava le scuole medie e dopo il diploma classico ha iniziato una collaborazione con il produttore discografico Mr. Monkey, per poi passare nel 2021 a lavorare con Andre The Hitmaker. Al momento Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, ha pubblicato due album, ottenendo un discreto successo. Tra i brani più conosciuti c’è quello con Mecna “Oro”, del 2021, mentre nel 2024 ha lavorato anche con Francesca Michielin. Un nome nuovo, dunque, nella scena musicale, che lentamente si sta facendo strada.

Tredici Pietro, chi è: “Troppa cattiveria nei miei confronti”

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha vissuto in passato dei momenti difficili nonostante la giovane età. “Dopo il Covid ho avuto problemi sia a livello lavorativo che relazionale. Analizzando quel momento, mi rendo conto solo ora di aver vissuto una fase di fragilità, di apatia verso il mondo e verso gli altri, e troppa cattiveria nei miei” ha raccontato a Vanity Fair. Per questo nella sua musica rappresenta quelli che sono i suoi “demoni” e li esorcizza, facendo pace con loro. Parlando del papà, nella stessa intervista, Pietro ha rivelato: “Con papà ci vogliamo molto bene, seppur la comunicazione tra noi resti formale”.