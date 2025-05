Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, è cresciuto e oggi ha già 27 anni. Dunque, a differenza di quanto possa sembrare, non è più un adolescente ma è un uomo a tutto tondo che porta avanti anche una splendida relazione amorosa. Come succede a molti figli dei VIP, anche lui ha sofferto tanto il peso del cognome del papà, che chiaramente è stato spesso un ostacolo e non solo un vantaggio nella sua vita.

A confessare tutto è lo stesso Tredici Pietro, che spiega di aver sofferto per anni di Sindrome dell’impostore. Si tratta di un meccanismo psicologico molto particolare, per cui la persona non sente di meritare i suoi successi o qualsiasi cosa possa arrecarle un beneficio. “Oggi, però, mi sono liberato di quel peso“, confessa il figlio di Gianni Morandi, felice di essere riuscito a capire di valere molto dopo tanto lavoro personale e in campo musicale. Per chi non lo sapesse, infatti, anche lui porta avanti una carriera musicale incredibile: scrive canzoni ed è amatissimo dal suo pubblico.

Tredici Pietro ha una nuova fidanzata? Le immagini lo ingannano: chi potrebbe essere lei

Il settimanale Chi ha di recente pubblicato alcune foto di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e anche lui grande talento musicale. Nelle immagini il cantante si trova con una ragazza per le strade di Milano: i due passeggiano intorno all’Arco della Pace, si baciano e camminano innamoratissimi. Il cantante aveva spiegato di essere stato fidanzato per sette anni, una storia d’amore conclusasi nel 2024 dopo tanti sacrifici e sofferenza. Infatti, si era trasferito per la ragazza a Milano e tutta la sua vita si è proprio ribaltata. “Solo adesso mi sento pronto per un nuovo legame“, dice. Eppure, la ragazza beccata da Chi mano nella mano con lui pare essere proprio Giulia, la sua ex. Cosa sta succedendo tra i due? Sono tornati insieme? Solo il tempo saprà dircelo.