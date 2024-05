Tredici Pietro “Ho fatto i conti con i miei demoni tra cui mio padre Gianni Morandi”/ “Quando parlo con lui…”

Tredici Pietro: la rinascita del figlio di Gianni Morandi

Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, parla della sua rinascita personale e professionale. Il terzogenito di Gianni Morandi racconta di aver vissuto un periodo complicato in seguito al covid e di aver trasformato quella sofferenza in musica lanciandoBig Panorama, una canzone molto intima «nata sul lettino d’ospedale» in cui ha coinvolto anche papà Gianni. «Dopo il Covid ho avuto problemi sia a livello lavorativo che relazionale. Analizzando quel momento, mi rendo conto solo ora di aver vissuto una fase di fragilità, di apatia verso il mondo e verso gli atri, e troppa cattiveria nei miei“, ha raccontato a Vanity Fair.

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: "Siamo due mondi e stili diversi"/ "Difficile fare un paragone..."

“Qui è nato il bisogno di buttare fuori ed esorcizzare il male: ho trasformato quel grandissimo down in musica, infatti in Big Panorama c’è un’energia un po’ sofferente ma al tempo stesso l’energia della rinascita”, ha aggiunto Tredici Pietro che ha svelato che la canzone “è nata sul lettino d’ospedale, dove appaio anche nel video. Non avevo ferite fuori, certo, ma al pronto soccorso c’ero finito comunque. È stato il punto più basso del mio down e lì ho capito che l’unica via di scampo era buttare fuori”.

Laura Pausini compie 50 anni, la dolce dedica di Gianni Morandi/ Il dettaglio che non sfugge alla cantante

Tredici Pietro e il rapporto con Gianni Morandi

Il periodo che ha vissuto ha permesso a Tredici Pietro di “fare i conti con i miei demoni e uno di questi è mio padre. Che per un figlio maschio, è un classico. Con questa barra, quindi, mi libero di un altro bel macigno che avevo dentro. Dovevo parlare, anche giocandoci, di questa situazione che non ho saputo gestire”, ha spiegato a Vanity Fair Tredici Pietro raccontando, poi, nel dettaglio il rapporto che ha con papà Gianni Morandi e il motivo per cui ha deciso di coinvolgerlo nel progetto.

«Ci vogliamo molto bene, seppur la comunicazione tra noi resti formale. Io quando parlo con lui sembro un’altra persona, come se dovessi mettermi dritto (ride, ndr). È un uomo vecchio stampo, che ti dice quelle tre cose che sono legge. Io lo rispetto e lo ammiro tantissimo. Ho voluto coinvolgerlo in questo progetto con la speranza di stringere un rapporto ancora più forte», ha concluso.

Gianni Morandi: "Temo di morire"/ "So già quale canzone passerà in tv il giorno della mia morte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA