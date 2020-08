Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi compie gli anni/ Boom di auguri social

Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna, compie gli anni e sui social è un tripudio di auguri. A cominciare da Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, che ha pensato bene di augurare un “buon compleanno” in maniera originale al fratello pubblicando una foto su Instagram. Uno scatto davvero tenero che vede fratello e sorella stretti in un forte abbraccio a conferma del bellissimo rapporto che c’è tra i due. Ad accompagnare la foto, Marianna ha deciso di pubblicare una brevissima didascalia: “Auguri @tredicipietrotredici . I love you”. La foto ha fatto incetta di like e commenti da parte dei follower dell’attrice da: “Auguri Pietro!!!siete gioiosi😘belli x davvero” a “Buon compleanno Pietro”. E ancora: “Auguroni anche da parte mia, ma non ho capito il significato”, “Tantissimi auguri Pietro” e “Che belli che siete. Auguri Pietro”. In realtà anche Gianni Morandi, il padre di Pietro nato dall’amore con la moglie Anna, ha voluto fare gli auguri al figlio con un tenero scatto pubblicato su Instagram che è stato accolto benissimo dai tantissimi fan dell’artista. “Resti uno dei rapper più forti d’Italia” scrive un utente, mentre non si contano i messaggi di “auguri” e “buon compleanno”.

Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi è un rapper

Compleanno a parte, Pietro in arte Tredici Pietro continua la sua carriera di rapper. In questi giorni, infatti, il giovanissimo rapper ha pubblicato il nuovissimo singolo dal titolo “Dimmi come fare, lo faccio” accompagnato anche dal lancio del merchandising ufficiale che porta il suo nome “P13TRO”. Una carriera in ascesa quella del giovane rapper al punto che il sito dove ha messo in vendita il merchandising ufficiale è andato letteralmente in tilt a conferma di come il pubblico abbia risposto con grandissimo entusiasmo all’uscita del nuovo progetto discografico del giovane rapper. Siamo solo all’inizio, ma di una cosa siamo certi: papà Gianni sarà felice del successo del figlio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Morandi (@mariannamorandi) in data: 9 Ago 2020 alle ore 3:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA