Tredici Pietro festeggia il suo ventottesimo compleanno: Gianni Morandi condivide uno scatto speciale che racconta tutta la loro complicità

ll figlio di Gianni Morandi, Tredici Pietro, ha compiuto 29 anni il 29 agosto e non poteva mancare un dolcissimo messaggio da parte del papà che ha celebrato questa giornata importante con una dedica dolcissima sui social. Spesso la famiglia condivide scatti e foto del passato, e anche stavolta così è stato: Gianni Morandi ha mostrato ai fan una fotografia dove si vede il figlio ancora piccolo con gli occhiali a braccia conserte esattamente come il padre.

I due si guardano negli occhi come se sapessero già cosa dirsi. Infatti, sotto il post il cantante scrive queste parole: “Questa foto di qualche anno fa racconta bene il nostro rapporto. Due ragazzi che si guardano negli occhi con un sorriso e tanta complicità“. Poi continua, augurandosi che la vita del figlio Tredici Pietro continui così, in salita: “Oggi compi 28 anni e io sono orgoglioso di te, di quello che sei e di quello che stai diventando. Ti auguro di continuare a vivere con la tua curiosità, la tua passione e la tua voglia di fare. Ti voglio bene!“.

Anche i fan si sono uniti nel celebrare il compleanno di Tredici Pietro lasciando commenti sotto al profilo di Gianni Morandi, commossi per la bellissima foto di tanti anni fa. Il cantante mostra di essere un padre estremamente orgoglioso, con un figlio che ispirato dalla sua figura ha seguito le sue orme diventando a sua volta cantante. Classe 1997, Tredici Pietro è nato dalla relazione tra l’artista e Anna Dan, seconda moglie. Da piccolissimo si avvicina al mondo della musica ma si appassiona al rap, e nel 2018 mostra tutto il suo talento al pubblico con “Pizza e Fichi”. Poi il successo del primo album “Assurdo” e in seguito le collaborazioni con “Psicologi”, che lo hanno reso un affermato artista. Il 23 maggio 2025 insieme a Fabri Fibra ha pubblicato il singolo “Che gusto c’è”.

