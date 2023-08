Tregua fiscale 2023/ Estate finita, si torna a fare i conti con il Fisco (31 agosto 2023)

I contribuenti italiani, conosceranno bene la tregua fiscale del 2023, specialmente coloro che da un po’ di tempo vorrebbero regolarizzare la propria posizione fiscale, a causa della loro identificazione come “debitori”.

Finita l’estate, è il momento di pensare agli oneri di “casa”, assumendosi le proprie responsabilità: tra cui, quella di dover assicurarsi di aver formalizzato correttamente, gli aspetti fiscali più gravosi, quelli che vi hanno messo nella condizione di esser classificati come dei “debitori”.

Tregua fiscale 2023: un autunno molto impegnativo

Tra il 30 settembre il 30 novembre, si parlerà ancora di tregua fiscale del 2023. Un periodo in cui saranno al centro dell’attenzione: irregolarità formali, ravvedimenti speciali e rottamazione delle cartelle.

A proposito del 30 settembre 2023, in questa data saranno chiuse le posizioni relative al “ravvedimento operoso speciale“, nonché, quella disposizione che fino ad oggi permette ai contribuenti, di poter estinguere i debiti pagando 1/18 dei costi delle sanzioni che avrebbero dovuto affrontare normalmente.

Affinché si possa sfruttare questa misura agevolativa, sempre entro la fine di settembre del 2023, è necessario trasmettere una dichiarazione integrativa che preveda due azioni:

Correggere le irregolarità e/o le omissioni ad oggi presenti;

Versare le somme dovute (pagando la prima delle otto rate totali, o pagare in un’unica soluzione).

Tregua e liti fiscali con il Fisco italiano: appuntamento al 30 settembre

Dopo le disposizioni inerenti alla tregua fiscale del 2023, il 30 settembre di quest’anno, l’appuntamento si rinnova anche per chi è in lite con il Fisco, e per le controversie tributarie da dover risolvere.

Chi desiderasse aderire alle lite pendenti, risolvendo con il pagamento in una o più soluzioni, potrà farlo inviando la richiesta in modo telematico.

Poi, sempre entro tale data, andranno discusse le situazioni di riconciliazioni (totali o parziali), oltre che l’eventuale rinuncia agevolata dei giudizi tributari presentati dalla Corte di Cassazione.

Quanto alla tregua fiscale del 2023 con scadenza fissata al 31 ottobre di quest’anno, è indispensabile provvedere alle correzioni delle irregolarità accertate fino allo scorso 31 ottobre (2022).











