Tregua fiscale ad amplissimo raggio/ 4 Azioni bonarie per gli imprenditori

Tregua fiscale ad amplissimo raggio, così viene definita la nuova manovra di Governo per alleggerire tasse e il sistema sanzionatorio. In un periodo così delicato a livello economico, serve andare incontro anche a coloro che negli ultimi due anni sono risultati morosi.

Maurizio Leo, Viceministro dell’economia e delle finanze, di recente è intervenuto non solo sulla flat tax agevolata, ma anche sul sistema attuale di sanzioni, che secondo le sue testuali parole sembrerebbe “molto sproporzionato“.

Tregua fiscale ad amplissimo raggio: quali sono le misure previste?

La tregua fiscale ad amplissimo raggio viene definita in questo modo, perché gli imprenditori che verranno agevolati al mancato o al ritardato pagamento delle tasse omesse nel biennio 2019/2021, sono molteplici.

Ecco le misure previste:

Ridurre del 5% del multe sugli avvisi bonari risalenti al 2019 – 2021, consentendo di rateizzare la cifra per cinque anni: Azzeramento di sanzioni per chi non ha pagato i versamenti periodici del 2022 per Ires, IVA oppure Irpef (anche quest’ultimi da poter dilazione in 4 oppure 5 annualità). Cancellazione delle moratorie entro il 2015 per importi minori di 1000€ (riscuotere tale cifra sarebbe ben più costoso dell’incasso previsto); Taglio del 50% sulle sanzioni da applicare ai mancati pagamenti fino a 3 mila euro prima del 2015.

Maurizio Leo crede che la tregua fiscale ad amplissimo raggio vada applicata soprattutto ai pagamenti periodici del 2022 non ancora effettuati da parte dei contribuenti. Secondo il viceministro dell’economia e delle finanze, in questo caso sarebbe possibile fare a meno dei tassi di interesse e delle sanzioni.

L’unico tema da discutere è quello in riferimento alle risorse economiche dello Stato. Questo è un punto cruciale, visto che è anche determinante. Fino ad oggi il pressing fiscale italiano è molto alto, ma fin quando gli evasori continueranno ad esistere, le tasse saranno sempre più alte.

La tregua fiscale ad amplissimo raggio ha come obiettivo, quello di far quadrare i conti spronando gli evasori fiscali o gli imprenditori che hanno tardato i loro pagamenti, a saldare il debito e far incassare allo Stato il suo dovuto, senza aggravare la situazione.

