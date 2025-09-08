La proposta di Trump per una tregua a Gaza "sconvolta" dall'attentato di Gerusalemme con 6 morti e 11 feriti: le risposte di Israele e Hamas e cosa succede

ATTENTATO CHOC A GERUSALEMME NORD: IL VIDEO, I MORTI E L’ARRIVO DI NETANYAHU

Se i sospetti erano decisamente orientati verso Hamas, il messaggio rilanciato su Telegram dopo l’orrendo attentato a Gerusalemme di questa mattina rende ufficiale la rivendicazione: «Benediciamo l’azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell’occupazione». Nelle ore in cui la proposta di Donald Trump per una tregua a Gaza vedeva le prime risposte non negative tanto da Israele quanto da Hamas, l’attacco terroristico lanciato questa mattina nell’area nord della Città Santa, a bordo di un autobus della linea 62.

6 morti, 11 feriti di cui alcuni gravissimi, è questo il primo bilancio dell’attentato lanciato da almeno due terroristi islamisti che sono poi stati uccisi da un soldato israeliano che si trovava nei pressi dell’attacco: i video in arrivo da Israele sono inquietanti e aggiungono purtroppo orrore su orrore alle scene a cui ormai la Striscia di Gaza ci ha “abituato” in questi quasi 2 anni di guerra. Morti a bordo del bus, morti alla fermata, persone che scappava da ogni dove in mezzo alla strada bloccando il traffico impazzito della mattina a Gerusalemme: immediato l’arrivo del Premier Bibi Netanyahu sul luogo dell’attentato per fare il punto sulle indagini e per dare solidarietà alle vittime.

Secondo le prime stime date dalla polizia, i due terroristi “benedetti” da Hamas erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest di Gerusalemme (Katna e Kubiba, ndr) e in questi minuti l’IDF ha creato un cordone di sicurezza attorno: a quanto risulta dagli investigatori israeliani, come riporta Channel 12, i due killer non avevano il permesso regolare per entrare in Israele. Cordoglio dai Paesi occidentali alleati di Israele, a cominciare dagli USA financo l’Italia che con il vicepremier Tajani chiede di fermare immediatamente ogni violenza e ogni guerra, «Il terrorismo non può prevalere in nessun modo e lo combatteremo senza alcuna incertezza».

Dal Ministro della destra radicale nel gabinetto di Netanyahu, Bezalel Smotrich, la minaccia lanciata contro Hamas e la stessa Autorità Nazionale Palestinese: «dovete scomparire, non esiste crescere ed educare i propri figli per uccidere gli ebrei». Il Governo ha poi convocato una riunione d’urgenza con tutti i vertici della sicurezza nazionale per fare il punto sull’attentato all’incrocio tra Gerusalemme e Ramot, con possibilità che qualcosa possa essere annunciato nelle prossime ore.

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach. 5 murdered. Over a dozen wounded. The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025

LA TREGUA A GAZA TRA PROPOSTA DI TRUMP (CON LE PRIME RISPOSTE DI HAMAS E ISRAELE) “STAVOLTA” DALL’ATTACCO TERRORISTICO

L’attentato è giunto in un momento assai delicato dell’intera fase di negoziazione sulla guerra a Gaza: ieri sera il Presidente americano Donald Trump ha reso noto una nuova proposta di pace per imporre fin da subito la tregua fra Israele e Hamas, con richieste specifiche ad entrambe le parti per ottenere un cessate il fuoco immediato. I termini chiave della proposta USA già inviati ai rispettivi rappresentanti dei rivali in guerra prevedono il rilascio di tutti e 48 gli ostaggi ancora in mano ad Hamas dal 7 ottobre 2023, contemporaneamente Israele si impegnerebbe per rilasciare dai 2500 ai 3mila detenuti palestinesi.

A quel punto il cessate il fuoco procederebbe con l’inizio dei negoziati diretti verso la fine della guerra: disarmo completo di Hamas ma anche ritiro dell’IDF dalla Striscia di Gaza, i due punti “nodosi” richiesti dall’amministrazione americana, con anche la messa in piedi di un governo “tecnico” che possa procedere alla ricostruzione dell’area di guerra con una reggenza palestinese non legata ad Hamas. La proposta USA viene valutata molto attentamente da Tel Aviv anche se filtrava fino a questa mattina profonda apertura alle richieste di Trump, così come emerso dai portavoce di Hamas intervenuti su Telegram: «pronti a trattare subito per la fine della guerra, creando un comitato di palestinesi indipendenti per governare Gaza».

L’attentato però di stamattina a Gerusalemme rischia nuovamente di far saltare ogni possibile trattativa, specie perché già ieri gli Stati Uniti avevano lanciato un ultimatum ad Hamas: qualora non si formasse un accordo concreto per la proposta, si avvierebbe l’ultima definitiva vasta operazione israeliana per la conquista dell’intera Striscia, liberando gli ostaggi ove possibile (anche se le famiglie dei rapirti lamentano da giorni che con tale piano di liberazione aumentano i rischi di non rivedere più vivi i propri cari).

Il fatto che Hamas abbia scelto proprio l’indomani di una possibile tregua avanzata dagli USA per muovere un nuovo attacco terroristico è un indizio imponente circa le volontà bellicose e provocatorie della sigla terroristica che non sembra avere minimamente a cuore il destino del popolo palestinese morso nella stretta di morte, fame e disperazione.