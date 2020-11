Tremonti “Conte ci offre da bere con soldi nostri”/ “Manovra? Solo bonus e marchette”

«Il Governo ci offre da bere con i nostri stessi soldi»: è durissimo e al solito “cattedratico” l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremanti nella lunga intervista su La Verità del 16 novembre. La Manovra non funziona, il Recovery Fund è lontano – se non proprio fermo, come del resto spiega benissimo oggi Fubini sul Corriere della Sera – e la patrimoniale potrebbe cascare tra capo e collo degli italiani nei prossimi mesi se non si inverte la rotta: «i termini si sono rovesciati: la gente vede non più nella pandemia ma nel Governo, con i suoi ritardi ed errori, la causa del male». Il modello italiano, insomma, non ha funzionato secondo Tremonti e ora gli italiani se ne stanno accorgendo: «il sistema dei ristori organizzato dal Governo è un risarcimento per i danni compiuti dal governo, per le asimmetrie e le parzialità contenute nei Dpcm», ma non può perdurare a lungo come strategia secondo l’ex Ministro delle Finanze nell’ultimo Governo Berlusconi.

TRAMONTI STRONCA IL GOVERNO: “SERVIVA MAGGIORE ACCENTRAMENTO”

Serviva per Tremonti un maggiore accentramento dei poteri, vista l’emergenza globale del COVID-19 «Le condizioni generali impongono di agire con urgenza, impedendo a tutti gli effetti di seguire le regolari procedure di appalti, gare europee, concorsi pubblici. E invece, al contrario di un intervento netto e saldo si è attivato un meccanismo anarchico. Ed è strano, perché di solito l’anarchia agisce da fuori contro lo Stato: questa volta è partita da dentro lo Stato». Il Governo avrebbe voluto difendere l’Italia dai debiti, accollandosi «bollette per i bisognosi» e rinviando le tasse «per le imprese in crisi», ma così non è avvenuto. E così si arriva alla nuova Manovra con ulteriore sforamento di bilancio: «una legge di bilancio piena di bonus e marchette. Ci offrono da bere con i nostri soldi». E per il prossimo futuro l’orizzonte è tutt’altro che roseo secondo Tremonti: «la patrimoniale è la via maestra, suggerita da élite irresponsabili, per far saltare l’Italia» e inoltre «Non riusciamo a spendere i normali fondi europei, e facciamo fantasie su questi, che sono parte a debito e parte a fondo perduto» del Recovery Fund.



