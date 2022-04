Tremonti: “Non voterei ne Le Pen ne Macron”/ “Gas Russo? Più male a noi che a Parigi”

Il professor Giulio Tremonti, ex ministro dell’economia del governo Silvio Berlusconi, è stato ospite nella serata di ieri del programma di Rai Due, Tg2Post. Si parla del ballottaggio per le presidenziali francesi, alla luce del dibattito andato in scena ieri sera in diretta tv fra Macron e LePen, e a riguardo Tremonti spiega: “Quanto peserà l’economia sul voto finale? Penso abbastanza però il sistema francese è straordinario, domenica si sa che ha vinto, si sa che dura 4 anni ed è diverso da noi, in quattro anni qua possono cambiare tre governi. Credo che il voto non dipenda solo da lavoro e economia – ha proseguito Tremonti – ma da tendenze più generali”. Tremonti ha anche esternato la sua preferenza: “Oggettivamente per la Le Pen e fossi in Francia non voterei. Voterei per Macron? Preferivo tanti altri presidente del passato, detto questo sono tutte e due diciamo di destra però una e più popolare e l’altro è più tecnico e tecnocratico, quindi più verso la globalità che è un po’ in crisi, quel modello su cui ha vinto l’altra volta, nel mondo e anche in Francia non lo vedo messo bene”.

Fra le questioni cruciali del dibattito Macron-Le Pen l’età pensionabile: “Quella francese è molto bassa – ha proseguito Tremonti – nel programma del presidente deve essere alzata, ma se vuoi prendere voti devi stare molto attento. Mi ricordo che ai miei tempi la cosa giusta era l’allineamento dell’età pensionabile a quella anagrafica, man mano che la popolazione invecchiava innalzare l’età pensionabile. Era una riforma modello in Europa, ma è stata accantonata, era fondamentale. Le pensioni sono un programma di vita, non puoi cambiarle da un anno all’altro come segugio.it”.

TREMONTI: “IN FRANCIA CREDO ABBIANO UNA SITUAZIONE ECONOMICA NON FACILE”

Sulla situazione economica francese: “Credo che abbiano una situazione economica non facile, c’è inflazione forse più che da noi, Credo che i conti pubblici loro non siano tanto facili da gestire, li vedo molto prudenti sul lato dei soldi. E’ molto importante questa elezione anche per come funziona l’Europa – ha proseguito Tremonti – il trattato dell’Eliseo regge l’Europa. Qualche anno fa c’era prima la riunione franco tedesca poi ti spiegavano cosa avevano deciso”.

Sull’Iva: “E’ europea quindi cambiare l’iva e le aliquote dipende da come è fatto il trattato, la proposta di Le Pen è lo zero per cento su alimentari, ma mi sembra una campagna non diversa da quelle italiane”. Chiusura dedicata al blocco del gas russo: “Bloccarlo fa male anche a noi e infatti il governo italiano è molto prudente, credo che il gas a tedeschi e italiani faccia comunque più male a noi e tedeschi piuttosto che ai francesi che hanno il nucleare e altro”.

