Tremosine sul Garda/ Il Borgo dei borghi: perfetto mix mediterraneo e alpino

Il Borgo dei Borghi in onda oggi, domenica 22 settembre, procede con il suo racconto di Tremosine sul Garda. Esplorando il borgo di Tremosine sul Garda, è possibile rendersi conto di un mix di atmosfere che si respirano e che uniscono le tipicità mediterranee riconducibili al lago di Garda con quelle alpine. Infatti il paesino risulta essere sospeso tra i monti e il sottostante lago e ciò ha determinato un isolamento praticamente rotto solo dal cammino della forra. Solo un più che ripido sentiero ha unito per secoli Tremosine con il lago e si può intuire la fatica patita dai residenti per trasportare ogni tipo di merce a spalla. Durante i primi anni del secolo scorso fu costruita una strada asfaltata che porta fino al borgo e che si incunea nelle crepe della montagna seguendo la forra scavata dal Brasa, un torrente che per secoli ha attraversato la roccia formando un corso sinuoso.

Tremosine sul Garda, il borgo in onda oggi al borgo dei borghi

L’isolamento è stata la ragione per la quale il borgo non si è snaturato con il passare del tempo. Siamo in un ambiente naturale incontaminato che fa parte del Parco Alto Garda bresciano dove la configurazione del terreno varia tra pianori coltivati a olivi, collinette che si aprono in piccole vallate, prati dove pascolano le pecore e pinete secolari dove tutto si è mantenuto come un tempo e dove non è raro incontrare selciati antichi e muretti a secco. Tremosine oltre al suo tipico borgo dominato da costruzioni in pietra locale, annovera altre diciassette piccole frazioni ognuna caratterizzata dalla propria tipicità. Dal borgo partono diverse mulattiere che portano in quota e che permettono una certosina esplorazione del territorio e che si traducono in una splendida opportunità per gli appassionati di nordic walking e di trekking. Gli amanti della buona tavola non devono perdere di assaggiare un prodotto della tradizione: la Formagella Tremosine, preparata con latte di montagna nello stesso modo con cui la si preparava secoli fa.

