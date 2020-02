Treni bloccati Milano-Bologna per Coronavirus/ Ritardi e cancellazioni: l’elenco

Anche i treni sono bloccati a causa del Coronavirus. Il traffico ferroviario è infatti sospeso dalle 13.30 tra Lodi e Piacenza, quindi sulla linea convenzionale Milano-Bologna, per alcuni controlli sanitari. Li stanno eseguendo nella stazione di Casalpusterlengo, mentre si procede con la riprogrammazione dei servizi di trasporto. I treni a lunga e media percorrenza della linea Alta velocità Torino, Milano, Roma e Salerno subiranno di conseguenza delle cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona-Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 90 minuti. Per quanto riguarda invece i treni regionali, possibili cancellazioni e limitazioni sulla linea Milano-Bologna e Bologna-Poggio Rusco. Ma sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus tra Lodi e Piacenza e tra Bologna e Poggio Rusco. Lo comunica Ferrovie dello Stato Italiane in una nota. Resta invece interrotta la linea Alta velocità Milano-Bologna in attesa che venga ripristinata l’infrastruttura dopo l’incidente del 6 febbraio.

TRENI BLOCCATI PER CORONAVIRUS: ELENCO CANCELLAZIONI

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i controlli sanitari sono in corso nella stazione, non a bordo di un treno; per effettuarli è stato necessario chiudere temporaneamente la linea. Inoltre, si comunica: «A seguito di disposizioni emanate dalle Autorità competenti per la situazione sanitaria legata al Coronavirus, i treni Regionali non effettuano le fermate per servizio viaggiatori a Codogno e Casalpusterlengo». Sono stati cancellati comunque oltre 15 treni tra Frecciarossa e Frecciargento, altri sono stati cancellati parzialmente e una ventina sono stati istradati su percorsi alternativi. Il traffico ferroviario, quindi la circolazione dei treni, è stato riprogrammato a causa di una richiesta di intervento sanitario nella stazione di Casalpusterlengo. Lo ha comunicato Trenitalia che ha diramato la lista dei treni cancellati e che vi riportiamo di seguito.

TRENI CANCELLATI

FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:12)

FR 9548 Napoli Centrale (14:40) – Milano Centrale (19:50)

FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) – Napoli Centrale (20:03)

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20)

FR 9640 Roma Termini (14:20) – Milano Centrale (17:30)

FR 9639 Milano Centrale (14:25) – Napoli Centrale (19:03)

FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:35)

FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Roma Termini (18:40)

FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:50)

FA 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36)

TRENI PARZIALMENTE CANCELLATI

RV 2278 Bologna Centrale (9:50) – Milano Centrale (12:45): limitato a Piacenza (11:48)

RV 2279 Milano Centrale (13:20) – Bologna Centrale (16:10): origine da Piacenza (14:14)

RV 2284 Bologna Centrale (15:50) – Milano Centrale (18:45): limitato a Piacenza (17:48)

RV 2286 Bologna Centrale (17:50) – Milano Centrale (20:45): limitato a Piacenza (19:48)

RV 2287 Milano Centrale (19:20) – Bologna Centrale (22:14): origine da Piacenza (20:14)

RV 2289 Milano Centrale (21:20) – Parma (22:57): origine da Piacenza (22:14)

TRENI ISTRADATI

Su un percorso alternativo tra Milano e Bologna, via Verona-Padova, con tempi di percorrenza maggiori che arrivano a 150 minuti.

FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

FR 9631/8983/35821/35935/9631 Torino Porta Nuova (11:50) – Napoli Centrale (17:33)

FR 9637 Torino Porta Nuova (12:50) – Napoli Centrale (18:33)

FR 9633 Milano Centrale (13:30) – Napoli Centrale (18:03)

FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

FR 9514/9528/35482/72636B/35136/31530/9528 Taranto (5:27) – Milano Centrale (14:50)

FR 9520/9522/17650/17656/73352/73256/35128/31526/9522 Salerno (6:51) – Milano Centrale (12:50)

FR 9622/35904/31346/9732B/9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00)

FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9628/35924/31356/8982B/9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35)

E poi c’è un treno istradato sul percorso alternativo da Milano a Piacenza, via Voghera, Broni: IC 613/17331/73893/613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05)

Da Torino a Piacenza, via Alessandria, Voghera, Broni infine: ICN 33431/73891/1585 Torino Porta Nuova (13:30) – Reggio Calabria Centrale (8:05).



