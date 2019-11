Treni, fulmine su Alta velocità: forti ritardi/ Disagi anche a Roma per un incendio

Ritardi e disagi per chi viaggia con i treni dell’Alta velocità. Un fulmine ha colpito i cavi elettrici della ferrovia a Melegnano, quindi il traffico dei convogli da Milano per il Sud risulta rallentato. Disagi sono stati registrati anche a Roma a causa di un incendio scoppiato vicino alla stazione Tiburtina. Nel pomeriggio la circolazione sta tornando alla normalità. Stando a quanto riportato da Repubblica, la caduta del fulmine in provincia di Milano ha provocato forti ritardi in primis sulla linea da Milano a Bologna, pesanti disagi dunque sono stati causati su tutta la linea dell’Alta Velocità fino alle 14, quando poi la circolazione è ripresa regolarmente. Il guasto si è verificato intorno alle 6.40 di questa mattina. I treni partiti da Milano hanno accumulato ritardi considerevoli, fino a due ore. Ferrovie dello Stato ha spiegato che quella di Melegnano è un’intersezione fondamentale. Dunque, i tecnici si sono messi subito a lavoro per ripristinare la circolazione. Per tutti i guasti e le verifiche dei danni che ci sono stati oggi sono intervenuti circa 100 tecnici del Gruppo FS Italiane.

TRENI, FULMINE SU ALTA VELOCITÀ: DISAGI ANCHE A ROMA PER INCENDIO

I tecnici hanno lavorato tutta la mattina per risolvere il problema e ripristinare la circolazione, ma sono rimasti coinvolti ben 15 treni a lunga percorrenza. Tutti erano diretti a Sud: sono partiti da Milano, Torino, Venezia, Bolzano e Genova. Ma chi viaggia in treno ha riscontrato problemi anche a Roma, nello specifico dalle 5.10 alle 10 circa. E questo a causa di un incendio divampato nei pressi della stazione di Roma Tiburtina che ha causato un problema agli impianti di gestione della circolazione ferroviaria. In questo caso le cause del rogo sono in corso di accertamento. Comunque l’interruzione a Roma Tiburtina hanno provocato disagi sulle linee Alta velocità e convenzionale e la line averso Fiumicino Aeroporto-Fara Sabina-Orte. Infine, sono stati registrati rallentamenti anche nel nodo di Firenze. In questo caso, segnala Repubblica, il guasto che ha creato problemi dalle 8.25 alle 11 riguardava la linea elettrica di alimentazione dei treni tra le stazioni di Firenze Campo Marte e Rovezzano.

