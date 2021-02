Treni in tilt, guasto su nodo Milano/ Ritardi fino a 5 ore: disagi anche per maltempo

Il maltempo ha creato notevoli disagi negli spostamenti: treni in tilt per guasti e ritardi. Quella di oggi è senza dubbio una giornata critica per quanto riguarda la circolazione ferroviaria. Sul nodo di Milano si è verificato un guasto alla linea, sulle cui cause non ci sono ancora informazioni, in quanto sono in corso accertamenti. Di certo c’è che questo guasto ha bloccato tutti i treni tra Milano Rogoredo e Lambrate. Le linee interessate sono Milano-Bologna Av e convenzionale, Milano-Venezia e Milano Pavia. Invece sulla linea Roma-Ancona il traffico ferroviario è rallentato dalle 8 a causa delle condizioni meteo critiche. Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli i treni hanno ripreso a viaggiare regolarmente dopo le ore 11, sempre a causa di un guasto.

Stando alle informazioni fornite da Trenitalia, ci sono almeno 30 convogli cancellati o parzialmente cancellati, invece 20 treni tra Frecciarossa, Intercity ed Eurocity hanno subito ritardi fino a 300 minuti rispetto ai normali tempi di viaggio.

CLICCA QUI PER ELENCO COMPLETO DEI TRENI COINVOLTI

CAOS TRENI PER MALTEMPO “ATTENZIONE A SPOSTAMENTI”

La circolazione sul nodo di Milano è tornata alla normalità dopo le 14:30, ma anche in questo caso le cause del guasto tecnico non sono note, in quanto sono in corso accertamenti. Trenitalia, comunque, ha attivato il call center che potete contattare al numero 800 89 20 21 per avere tutte le informazioni sui treni rimodulati. I disagi sono dovuti soprattutto al maltempo che sta imperversando da Nord a Sud. L’aria siberiana sta, infatti, portando neve su tutte le regioni adriatiche. «Raccomandiamo di fare attenzione agli spostamenti, utilizzare le gomme da neve e le catene, stare attenti alle nevicate in atto», ha dichiarato Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile.

Inoltre, ha spiegato che allo stato attuale non ci sono criticità e che tutte le strutture operative sono state allertate. Sono in funzione anche i piani neve. «Le regioni hanno recepito tutte le indicazioni e il sistema è pronto a intervenire». Stasera ci sarà un aggiornamento con il Comitato operativo e nella nottata nel caso in cui ce en fosse bisogno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA