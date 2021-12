Trenitalia, nuovo orario invernale 2021-2022/ 230 Frecce Rosse e 94 Intercity

A partire da ieri, 12 dicembre 2021, è stato introdotto il nuovo orario invernale 2021-2022 di Trenitalia. In totale vi saranno ben 7 mila treni al giorno, 230 Frecce, 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia. Si tratta di un “nuovo inizio”, ha commentato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, che ha presentato l’orario direttamente dalla Stazione Centrale di Milano, perché «inizia un nuovo viaggio, stiamo cercando sempre di più di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno per organizzare un servizio diverso con i vari servizi più integrati tra loro, all’insegna dell’intermodalità». E ancora: «Le prenotazioni di Natale crescono in modo importante. I treni di Natale si stanno riempiendo di ora in ora. Un successo incredibile», quindi, riferendosi al Frecciarossa che collegherà Milano a Parigi entro la fine dell’anno è «un sogno diventerà realtà e stiamo lavorando per portare il Frecciarossa 1000 anche in Spagna entro la fine del 2022». Il treno, «omologabile in 7 Paesi europei è in fase di omologazione anche in Spagna».

Tornando alle novità dell’orario invernale, come detto sopra ci saranno più di 230 Frecce che collegheranno le grandi città del nostro Paese, con 6 treni in più ogni giorno per la tratta fra Roma e Milano, e quattro Frecciarossa no-stop Milano-Rom (due in partenza la mattina e due nel pomeriggio). In totale saranno 76 i collegamenti fra le due più importanti città dello stivale, con ovviamente possibilità in più di posti disponibili. Treni che saranno sempre più green, visto che ogni giorno vi sono più di 20mila posti per coloro che vogliono viaggiare con la bici, con la possibilità di avere anche punti di ricarica per le e-bike.

TRENITALIA, ORARIO INVERNALE 2021-2022: I TRENI PER LA MONTAGNA E I MERCATINI DI NATALE

Novità anche per quanto riguarda i treni per raggiungere le località di montagna: a partire da ieri si potrà spostarsi da Aosta a Torino senza cambio in meno di due ore. Gli sciatori liguri e francesi, inoltre, potranno contare su 12 spostamenti in più tra Limone Piemonte e Tende. Chi invece sceglie l’alta velocità, potrà contare su due Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano, Torino direttamente per Oulx e Bardonecchia, con l’aggiunta di altri 10 collegamenti al giorno nei weekend, con combinazione treno+bus con FrecciaLink, per raggiungere Cortina e Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur.

Infine, Trenitalia, nel nuovo orario invernale 2021-2022, mette a disposizione treni “speciali” per raggiungere i mercatini di Natale in questo magico periodo, oltre 80 destinazioni raggiungibili con i treni Regionali, come ad esempio Asti, Aosta, Stresa, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Levico, Cortina d’Ampezzo, Lucca, Arezzo, Vetralla, Perugia, Salerno e Siracusa. Per tutte le altre novità riguardanti l’orario invernale di Trenitalia 2021-2022, vi rimandiamo al sito ufficiale che troverete cliccando qui.



