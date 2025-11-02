In Inghilterra un treno è stato assaltato: dieci persone sono state accoltellate, 9 in pericolo di vita, con le autorità che indagano anche per terrorismo

Non si conoscono ancora gli effettivi dettagli di quanto accaduto nella prima serata di ieri – sabato 1 novembre 2025 – ad Huntingdon, in Inghilterra, con un treno assaltato da due uomini che hanno ferocemente accoltellato numerose persone: tante le piste seguite in queste ore dagli inquirenti – che sono riusciti a fermare due sospettati -, tra le quali spunta anche quella di un possibile attacco terroristico; mentre le stesse autorità chiedono a giornalisti e curiosi di evitare speculazioni e aspettare l’esito dell’indagine immediatamente avviata.

Partendo dal principio, ciò che sappiamo è che attorno alle 20 di ieri sera – precisamente alle 19:39 – è stato lanciato un allarme dal treno che stava percorrendo la tratta da Doncaster alla stazione londinese di King’s Cross: secondo le prime voci, a bordo si trovava un uomo che – armato di coltello – aveva gravemente ferito diverse persone e un ingente numero di agenti e paramedici sono accorsi alla stazione di Huntingdon.

La scena che si sono trovati davanti era decisamente peggiore di quanto inizialmente ipotizzato con un gran numero di civili che si sono riversati sulla banchina della stazione completamente coperti di sangue; mentre dalle successive indagini si è scoperto che l’effettivo numero di persone accoltellate sul treno era pari a 10: tra questi – tutti trasportati in ospedali – almeno nove sarebbero attualmente in pericolo di vita, con prognosi che sembrano essere attualmente riservate.

Assalto al treno in Inghilterra, fermati due sospettati: per le autorità è ancora presto per parlare di terrorismo

Oltre ai 10 feriti sul treno, però, gli agenti sono presto riusciti a individuare anche un uomo armato con un lungo coltello che si aggirava – anche lui coperto di sangue – nei pressi della banchina: immobilizzato grazie all’uso di un taser è stato arrestato e condotto in centrale per l’interrogatorio del caso; mentre sembra che ci sia stato anche un secondo fermo, con i testimoni dell’accoltellamento che hanno effettivamente confermato che gli aggressori erano più di uno.

Com’è facile immagine, nell’immediatezza dell’attacco le autorità hanno attivato il protocollo chiamato “Plato” che in Inghilterra si usa quando si verifica un sospetto attacco terroristico su larga scala: questa versione, però, è stata successivamente smentita sia dalla ministra degli Interni Shabana Mahmood che ha spiegato pubblicamente che non ci sono ancora conferme sul movente, chiedendo che si evitino “speculazioni”; sia dalla British Transport Police secondo la quale serve ancora del tempo per stabilire nel dettaglio “cosa sia successo” sul treno.

Nel frattempo, online – specialmente su Twitter, social oggi noto come X – sono già parecchie le voci che sembrano confermare che uno degli arrestati sul treno fosse africano, sulla ventina, immortalato anche da un video i cui frame (qua sopra) sono stati diffusi: voci – è bene dirlo – che per ora non sono state ancora confermate; mentre il primo ministro Keir Starmer sul medesimo social si è limitato a parlare di un “terribile incidente (..) profondamente preoccupante”, rivolgendo un pensiero alle famiglie delle vittime.