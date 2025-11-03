Ieri, nei pressi di Huntingdon (Gran Bretagna), 13 passeggeri di un treno sono stati accoltellati. Le autorità hanno escluso la pista terroristica

Undici persone ferite, due in fin di vita. In Gran Bretagna un treno partito da Doncaster e diretto a King’s Cross si è trasformato per quindici minuti in un tunnel di sangue. Due uomini arrestati, britannici. La polizia: “Non è terrorismo”. Ma che cosa vuol dire, oggi, “non è terrorismo”? Se un uomo con un coltello colpisce a caso sconosciuti in un luogo pubblico, l’effetto è quello di sempre: terrore, sgomento, la sensazione che la vita possa spegnersi accanto a te, senza spiegazione.

La formula “non è terrorismo” è diventata una forma di difesa, quasi un anestetico lessicale. Serve a placare, a distinguere, a dire: “Non è l’Isis”. Eppure, a Huntingdon, come già accadde nella sinagoga di Manchester poche settimane fa, il gesto è lo stesso: il coltello brandito come codice di comunicazione, l’arma simbolo di una emulazione. Anche quando non è “matrice islamica”, la grammatica dell’attacco è la medesima. L’idea di un’azione solitaria, cieca, che crea panico e disorientamento: la scena, più ancora della causa, diventa il messaggio.

L’epidemia dei coltelli e il contagio del male

La Gran Bretagna vive da anni una epidemia di coltelli. Cinquantamila aggressioni l’anno, decine di adolescenti ammazzati da altri adolescenti, spesso neri britannici, in periferie che lo Stato ha dimenticato. Portare una lama in tasca è diventato per molti un gesto di sopravvivenza, per altri di potere. Così l’arma più antica del mondo, la più elementare, si è trasformata nel simbolo di un tempo che confonde rabbia e identità, follia e messaggio politico.

Ma c’è qualcosa di più inquietante nel contesto di questo 1° novembre. L’attacco è avvenuto nella notte di Halloween. In principio era una festa infantile, un modo per esorcizzare la paura. Oggi è diventata una liturgia del macabro, un carnevale della morte. Il confine tra gioco e maledizione si è assottigliato fino a scomparire. Si festeggia la morte in un’epoca in cui la morte è tornata vera: Gaza, Kharkiv, le trincee del Caucaso, le stragi nei kibbutz, gli aerei abbattuti.

Il pianeta intero vive immerso nella guerra, ma nelle nostre città si gioca a fare i morti per divertimento. E in questo clima, non stupisce se un folle – o un fanatico, o un imitatore – decide di rendere reale ciò che gli altri inscenano.

Un testimone ha detto: “Pensavo fosse uno scherzo di Halloween”. Poi ha visto il sangue, vero, sulle mani. È la parabola di una civiltà che ha scambiato la paura per intrattenimento. Il male si insinua così: non più come evento eccezionale, ma come copia di un copione già visto, da Manchester a Londra, e che la nostra immaginazione, anestetizzata, riconosce tardi.

Un’Europa stanca di vita

Il ministro dell’Interno, Shabana Mahmood, si è detta “profondamente addolorata”. Il premier Starmer parla di “incidente terribile e preoccupante”. Anche Nigel Farage, l’oppositore in grande vantaggio nei sondaggi, si mostra prudente. Chiede l’urgente indicazione di chi siano gli accoltellatori, ma non accusa l’islam e neppure il governo: preferisce saggiamente solidarizzare con le vittime. Frasi necessarie, ma insufficienti. Perché il punto non è solo la colpa dei due arrestati, ma il terreno che li rende possibili. È un male che si allarga, muto, per contagio. E la colpa non è solo quella degli altri: c’è qualcosa di malato in noi, come un’aura malsana che avvolge l’Europa.

Ci piacerebbe sentire oggi le riflessioni del santo cardinale John Henry Newman (1801-1890), che è di queste terre e che proprio ieri è stato proclamato dottore della Chiesa: che possa infondere, nei modi che sa lui, pace e serenità a questi nostri popoli, nei loro cuori pieni di crepe.

In Italia non possiamo illuderci di esserne immuni. Anche qui si moltiplicano aggressioni casuali, atti insensati, raptus che cercano spettacolo. E anche qui la parola “terrorismo” viene evitata, come se non pronunciarla bastasse a dissolvere la paura. Ma il terrore non ha bisogno di ideologia per agire: gli basta un coltello e la certezza di essere visto.

In fondo la domanda vera è questa: cosa fa più paura, oggi? Un uomo che urla “Allah è grande” o uno che colpisce in silenzio, imitando la scena di un film dell’orrore? Forse è questa la nostra sconfitta più profonda: non sappiamo più distinguere tra la morte vera e quella per finta, e così entrambe ci inseguono.

Halloween è la festa dei tempi guerreschi: un mondo che non sa più credere nella vita si consola travestendosi da morto. E intanto, nel buio di un vagone, qualcuno realizza per davvero il sogno capovolto di una civiltà che gioca con la propria fine.

