Treno deragliato a Lodi: procura apre inchiesta/ Racconto dei passeggeri “Un incubo”

Sembra sempre più plausibile l’ipotesi dell’errore umano, a seguito del treno deragliato all’alba di ieri in provincia di Lodi, e che ha provocato la morte dei due macchinisti, ferendo in totale 31 persone. La procura locale ha aperto un fascicolo con le accuse di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, al momento contro ignoti, ma non è da escludere che nelle prossime ore possa comparire qualche nome. Il treno Frecciarossa, che in quel tratto, un rettilineo, stava viaggiando quasi alla massima velocità consentita, circa 300 chilometri all’ora, è uscito dai binari all’altezza di uno scambio su cui era stata effettuata della manutenzioneolamente qualche ora prima. Di qui il sospetto che l’intervento fosse stato portato a termine in maniera errata. Ovviamente verranno effettuate delle indagini per capire se realmente vi sia un collegamento fra i due eventi, ma allo stato attuale delle cose, quella dell’errore umano resta la pista più battuta.

TRENO DERAGLIATO A LODI: IL RACCONTO DEI PASSEGGERI

Del resto è fondamentale stabilire le cause del disastro di ieri, tenendo conto che il Frecciarossa viene considerato all’unanimità un mezzo sicurissimo, e anche ieri, nella tragedia, ha evitato che il bilancio fosse ben più grave. Il sistema di “sblocco” è infatti entrato in azione quando la motrice è uscita dai binari, sganciandosi dal resto dei vagoni ed evitando che si trascinasse dietro a folle velocità tutti i passeggeri a bordo. Intanto il traffico sulla Milano-Bologna resta bloccato, e anche per la giornata di oggi Rfi ha dovuto riprogrammare tutte le tratte: difficile capire quando la situazione tornerà alla normalità. Il Corriere della Sera ha invece intervistato alcuni dei passeggeri a bordo del Frecciarossa deragliato, che hanno vissuto in prima persona il dramma: “Abbiamo sentito un botto e poi sballottamenti, valigie cadute, rumori – racconta la 30enne Chiara – saranno stati trenta o quaranta secondi ma mi sono sembrati lunghi come dieci minuti. Mi sono aggrappata con tutte le mie forze al sedile… è andata bene, sono fortunata, miracolata. Adesso sono tranquilla ma so bene che poi, a casa, arriverà l’ondata di paura”. Così invece la 24enne Micaela: “Si sono spente le luci, i vetri hanno cominciato a tremare e sono scoppiati i finestrini. Mi sono messa sotto il bancone e lì sono rimasta per due o tre minuti, finché il convoglio non si è fermato. È stato traumatico. La collega è stata sbalzata nel nostro bagnetto di servizio e il collega non si trovava. Abbiamo pensato al peggio finché non lo abbiamo visto davanti alle carrozze di testa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA