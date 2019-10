Treno deragliato a Pioltello: in 12 verso processo/ Pm “Rfi non garantì sicurezza”

Sono state chiuse le indagini per l’incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono tre persone. In 12 rischiano il processo: si tratta di due manager, sette tra dipendenti e tecnici Rfi, la stessa società e due ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. Verso l’archiviazione due manager Trenord e la società stessa. I pm di Milano contestano alle undici persone fisiche i reati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. La società Rfi invece è indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Secondo l’accusa, i dirigenti indagati avrebbero omesso «di mettere a disposizione dei lavoratori di Trenord e di tutti i viaggiatori dei treni attrezzature idonee ai fini della sicurezza» lungo la linea interessa. Inoltre, nell’avviso di chiusura delle indagini della Procura si legge che così non avrebbero garantito che «l’infrastruttura fosse mantenuta in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni».

TRENO DERAGLIATO A PIOLTELLO, PM “RFI NON GARANTÌ SICUREZZA”

Stando alla relazione finale dei consulenti tecnici che sono stati nominati dai pm di Milano, il disastro ferroviario di Pioltello fu causato dallo «spezzone di rotaia» di 23 centimetri che si è «fratturato» nel «punto zero» a causa di «un danneggiamento ciclico irreversibile generato da condizioni di insufficiente manutenzione». Nella relazione si parla anche di «assenza dei controlli ultrasonori» che non hanno permesso di monitorare la «progressione irreversibile del danneggiamento del giunto» in pessime condizioni. Anzi ci sono stati «ritardi» nella «sostituzione» di quest’ultimo. Il deragliamento fu causato dalla «sopraelevazione della ruota destra» del terzo vagone del convoglio legata alla «interposizione dello spezzone di rotaia». La mancata «istruzione delle richieste di sostituzione» del giunto nel punto zero, un problema peraltro noto almeno da undici mesi, e «ritardi nella programmazione delle attività di sostituzione» sono stati fattori fatali per l’ammarolamento culminato fino al cedimento finale.

