Treno deragliato Carnate: macchinista e capotreno sospesi/ Trenord collabora con pm

Il macchinista ed il capotreno del convoglio che ieri poco prima di mezzogiorno è stato fatto deragliare alla stazione di Carnate sono stati “cautelativamente sospesi”. E’ questo il provvedimento adottato e comunicato oggi dall’azienda Trenord che si è messa totalmente a disposizione della magistratura collaborando attivamente all’indagine affinché sia fatta totale chiarezza sull’increscioso episodio accaduto nella giornata di mercoledì. In merito, si legge in una nota ufficiale diffusa da Trenord, oltre alla sospensione l’azienda ha offerto anche supporto psicologico ai due dipendenti sospesi, in attesa di conoscere gli esiti dell’inchiesta interna relativa alla verifica delle cause dell’incidente. Stando alla ricostruzione avanzata ieri dall’agenzia di stampa Ansa, il capotreno ed il macchinista avrebbero deciso di prendersi una pausa scendendo alla stazione di Paderno e facendo ripartire il treno, a bordo del quale vi era un solo passeggero rimasto contuso. Per circa 10 km, dunque, il convoglio avrebbe viaggiato senza macchinista, sfruttando probabilmente una leggera pendenza presente in quel tratto. Pur viaggiando a bassa velocità è giunto alla stazione successiva dove è stato deviato dai tecnici Rfi su un binario morto dove poi si è fermato.

TRENO DERAGLIATO CARNATE: MACCHINISTA E CAPOTRENO SOSPESI DA TRENORD

La collaborazione da parte di Trenord nei confronti di magistratura e inquirenti che indagano sul treno deragliato ieri a Carnate è massima. Non a caso l’azienda ha già provveduto a fornire tutte le informazioni necessarie tra cui la “scatola nera” della locomotiva, attualmente sotto sequestro. In merito alla circolazione, sempre Trenord ha fatto sapere la ripresa del traffico ferroviario tra Monza e Calolziocorte a partire dalle ore 6.20 di oggi, seppur gradualmente e su un unici binario. Nella notte sono invece iniziate le operazioni di rimozione dei vagoni che verranno successivamente demoliti. Intanto, in seguito all’incidente si è resa necessaria l’introduzione di una offerta alternativa con l’attivazione di un servizio sostitutivo su bus. Nessun disagio per quanto concerne la circolazione dei treni da e per la Valtellina che circolano regolarmente. La suburbana S8 Lecco-Milano offre un treno all’ora; Paderno d’Adda è invece servita da bus. Tutte le ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione sono invece disponibili sul sito e app di Trenord.



