Treno Frecciarossa Berlino-Roma: dal 2025 tratta ripristinata?/ Serviranno 22 ore

Presto si potrà utilizzare il Frecciarossa per arrivare in Germania, fino al cuore della nazione tedesca, Berlino, partendo da Roma. Come sottolinea ItaliaOggi, se un tempo le ferrovie tedesche erano considerate all’avanguardia e superiori a quelle italiane, oggi la situazione si sarebbe capovolta: “I Frecciarossa o Italo sono migliori – scrive il quotidiano – moderni, più comodi e economici, lo ammettono anche i tedeschi”, e tenendo conto che i voli oggi non sono più in anticipo e richiedono di recarsi in aeroporto ore prima, ecco che i treni sono oggi il mezzo di trasporto più gettonato.

C’è poi un aspetto non da poco conto, ed è quello ecologista, ambientale, un tema quest’ultimo molto sentito in questa fase della vita. Come riferito ancora da ItaliaOggi, il deputato europeo Helmut Dorfmann, altoatesino, avrebbe informato che Trenitalia e la Deutsche Bahn hanno iniziato a trattative per ripristinare una linea diretta che colleghi Berlino a Roma, passando da Verona, Bologna, Firenze, per un totale di 22 ore di viaggio, entro il 2025. Si tratta di una linea che già esisteva anni fa, ma che era stata in seguito eliminata in favore degli aerei, ma alla luce di quanto detto sopra, sembra che a breve si potrà tornare a viaggiare da Roma a Berlino su un comodo convoglio Frecciarossa.

BERLINO ROMA IN TRENO COL FRECCIAROSSA: PREVISTA ANCHE LA TRATTA MILANO-MONACO

Si tratta senza dubbio di una notizia non da poco tenendo conto che, al di là dell’auto, viaggiare in auto fino a Berlino è tutt’altro che agevole alla luce dei numerosi cantieri aperti sulle autostrade tedesche, così come riferito ancora dal collega di ItaliaOggi. Secondo l’esperto delle ferrovie, Jürgen Murach, il progetto avrebbe molte chances di andare in porto, e tra l’altro potrebbe anche portare, con un cambio, anche a Rimini e Riccione, mete che sono ancora molto attraenti d’estate per i tedeschi.

Stando a quanto spiegato dal deputato Dofmann, sarebbero allo studio anche la linea Milano-Monaco e una che da Bolzano porta sempre alla capitale bavarese: si potrà andare con il Frecciarossa da Monaco a Roma in otto ore e mezzo, mentre Monaco-Milano sarà coperta in sei ore e mezzo. Insomma, un ritorno al passato che non è mai stato così bello.











