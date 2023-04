Treno merci deragliato a Firenze/ Stop circolazione fino a Bologna: ritardi e disagi

La circolazione ferroviaria dei treni è al momento interrotta fra Firenze e Bologna, per via del deragliamento di un treno merci. L’episodio, come riferito dal sito dei colleghi di SkyTg24, si è verificato di preciso presso la stazione di Firenze Castello ed ha interessato i convogli di un treno merci. A rendere noto la notizia è RFI, la Rete Ferroviaria Italiana, tramite un comunicato ufficiale in cui è stato precisato che l’incidente del treni ha causato dei danni ma fortunatamente nessun ferito. Ecco quanto viene spiegato in una nota ufficiale da RFI: “La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Svio che ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone”.

Quindi il comunicato circa il deragliamento del treno merci a Firenze prosegue spiegando: “Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni”.

TRENO MERCI DERAGLIATO A FIRENZE: LO SCONTRO DI LUNEDI’ SERA

Al momento non è chiaro quando la circolazione dei treni riprenderà normalmente, ne tanto meno è dato sapere se vi siano dei ritardi o delle soppressioni per altri treni locali o a lunga percorrenza, anche se a riguardo sia l’Ansa quanto TgCom24.it parlano già di primi disagi per i viaggiatori con ritardi lungo la dorsale nord-sud. La cosa certa è che si tratta di un periodo sfortunato per i treni che transitano da Firenze.

Lunedì sera si era infatti verificato un altro incidente presso il capoluogo toscano, attorno alle ore 22:30: due macchinisti erano rimasti feriti in maniera molto leggera a seguito di un lieve scontro fra due treni merci nei pressi dell’aeroporto.

