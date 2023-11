“Treno mezzo più green e sicuro in assoluto”/ Ad Trenitalia: “Dal 15 dicembre al via tratta Roma-Cortina”

L’AD di Trenitalia, Luigi Corradi, è stato intervistato stamane da Uno Mattina su Rai Uno per parlare della situazione treni in Italia: “Il treno sta avendo sempre più successo non solo in Italia. Il nostro core business è nel BelPaese ma abbiamo lanciato anche tanti collegamenti verso Vienna, Parigi… il treno sta avendo successo non solo per l’Alta Velocità che è nata per il Business e collegare Milano e Roma, sempre più turisti prendono i nostri treni, anche quelli regionali. 75 milioni di persone sono state trasportate in luglio e agosto, 100 milioni se consideriamo anche gli autobus visto che non siamo solo treni”.

Salvini: "Codice nella Strada? Non toccheremo il tasso alcolemico"/ "Installeremo nelle auto l'alcol-lock"

Luigi Corradi ha quindi parlato dell’evento del 6 novembre per portare 7.000 ragazzi dal Papa: “La parola giusta è stata emozione, un’emozione grandissima anche per me che ero presente, da tutti Italia abbiamo portato solo noi più di 6.000 bambini con treni e autobus, una intermodalità su cui stiamo puntando molto. Altra cosa interessante, per la prima volta un treno nuovissimo che usiamo per il trasporto regionale è entrato dentro il Vaticano e il Papa è stato davvero molto carino perchè ha voluto aspettare la ripartenza del treno, abbiamo fischiato insieme a lui e poi il treno è ripartito”. Sui nuovi spostamenti l’ad di Trenitalia ha spiegato: “Stiamo crescendo molto nell’intermodalità fra bus e treni per aiutare le persone a spostarsi dove la stazione non c’è. Stiamo lanciando in questi giorni Treni turistici italiani che è dedicata più al turismo. Vi do anche un’anteprima, dal 15 dicembre un servizio nuovo che porta da Roma di notte, si dormirà sul treno con vagone ristorante, ci si sveglia a Calalzo di Cadore con autobus che portano a Cortina, fondamentalmente facciamo un Roma-Cortina come si faceva anni fa”.

Sciopero trasporti a Milano il 10 novembre 2023/ Autobus, tram e metro ferme per 24 ore

AD TRENITALIA SUI TRENI: “LA NOSTRA PUNTUALITÀ E’ DEL 78%”

Sugli investimenti riguardanti la linea adriatica: “Ci sono investimenti per poterla potenziare e velocizzare e dare un servizio migliore”. Sui treni in ritardo: “Abbiamo 6.000 treni ogni giorno, un milione e 300mila persone che si muovono ogni giorno. La nostra puntualità sulle lunghe distanze è intorno al 78 per cento. La causa dei ritardi non è spesso solo il treno, ci sono incendi, alluvioni, problemi meteorologici, persone che attraversano la linea”.

E ancora: “Il treno è il mezzo più sicuro con cui muoversi e a volte i ritardi sono causati perchè mettiamo la sicurezza davanti”. Il treno è anche il mezzo più green? “E’ il mezzo più sostenibile in tutto, noi siamo elettrici da sempre, pro capite l’emissione di CO2 è la più bassa di tutte e poi è sostenibile anche economicamente, stiamo facendo grandi sforzi per tenere bassi i prezzi e questo è anche il nostro successo”.

SUSSIDIARIETÀ ALL'OPERA/ Il caso della ferrovia e dell'autostrada nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA