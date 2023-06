Treno passeggeri deraglia e si scontra con treno merci in India/ Almeno 30 morti

Un treno passeggeri è deragliato e si è scontrato con un treno merci nel distretto di Balasore, nello stato di Orissa, in India, intorno alle 19.30 ora locale di oggi. Il mezzo era il Coromandel Express, che va da Calcutta a Chennai. Il bilancio, come riportato da Sky News, è drammatico: ci sono almeno 50 morti e circa 200 feriti. Sul posto ci sono 50 ambulanze che stanno cercando di evitare che quest’ultimo si aggravi.

Academie Française, eletta Sylviane Agacinski/ Filosofa, femminista, contro utero in affitto e fecondazione

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri che erano nelle carrozze che, dopo il deragliamento, si sono staccate e sono precipitate nel binario opposto, venendo travolte dall’altro treno. La collisione frontale non ha lasciato loro scampo. Centinaia di persone sono ancora intrappolate nelle lamiere del mezzo. Le foto provenienti dalla scena mostrano i superstiti che cercano di uscire dal veicolo rovesciato. Gli ospedali del distretto sono stati allertati e sono pronti ad accogliere i feriti che arriveranno nelle prossime ore dal luogo dell’incidente.

Bambini cinesi dipendenti da videogame/ Esperti: "Rafforzare riconoscimento facciale"

Treno passeggeri deraglia e si scontra con treno merci in India: il dramma

Il Primo Ministro Narendra Modi si è detto “angosciato” dopo avere appreso del deragliamento del treno passeggeri Coromandel Express, nel distretto di Balasore, nello stato di Orissa, in India, che si è scontrato con un treno merci che proveniva dalla direzione opposta. “Il mio pensiero va alle famiglie colpite dal lutto. Le operazioni di salvataggio sono in corso sul luogo dell’incidente e tutta l’assistenza possibile viene data alle persone colpite”, ha scritto su Twitter. Sul posto si stanno recando intanto dei funzionari di Stato.

Pnrr, Cassese: "Governo ha fatto benissimo a limitare Corte dei Conti"/ Ue: "Monitoreremo"

Le cause del drammatico incidente, al momento, restano un mistero. Amitabh Sharma, portavoce delle ferrovie indiane, ha affermato che è stata aperta una indagine in merito. Non è raro, tuttavia, che tragedie di questo genere avvengano nel Paese, molto spesso da ricondurre all’errore umano o all’utilizzo di apparecchiature obsolete.











© RIPRODUZIONE RISERVATA