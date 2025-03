Ora è possibile scoprire in tempo reale a che punto sono i cantieri di Trenord: l’azienda di trasporti che opera in Lombardia ha lanciato sul sito e sull’applicazione una sezione ad hoc. Sono così disponibili tutte le informazioni necessarie per monitorare i lavori e conoscere i servizi sostitutivi messi a disposizione. Infatti, la rete ferroviaria lombarda è interessata da diversi lavori, interventi realizzati da Rfi e Ferrovienord per rendere più moderne le linee e migliorare la circolazione dei treni, quindi il servizio ferroviario. In questi casi è inevitabile che possano verificarsi interruzioni o modifiche al servizio ferroviario che viene gestito da Trenord, col rischio per gli utenti di ritrovarsi a rivedere i propri piani a causa di alcuni disservizi.

Milano, blocco moto Euro 0, 1, 2 da ottobre 2025/ Divieto Area B e Area C: cosa prevede la norma

TRENI E CANTIERI, L’ASSIST DI TRENORD PER I VIAGGIATORI

Ma una corretta informazione può permettere loro di evitarli, provvedendo anzitempo alla pianificazione del proprio viaggio in base, appunto, ai cantieri in essere. Dunque, vengono messe a disposizione di viaggiatori e pendolari tutti gli aggiornamenti sui cantieri, da quelli estivi a quelli per i quali sarà necessario fermare del tutto la circolazione su alcuni tratti per almeno 24 ore, così come per quelli che richiedono uno stop parziale o totale, ma comunque temporaneo, del servizio per quanto riguarda una o molteplici fermate.

Autovelox, ministero Trasporti blocca decreto su omologazioni/ Salvini “ulteriori accertamenti”. Cosa succede

DALLE MODIFICHE AI BUS SOSTITUTIVI

Trenord assicura che questa importantissima novità sarà sempre aggiornata, quindi le informazioni che verranno caricate rappresentano un monitoraggio in tempo reale dei cantieri. In tale sezione si troveranno informazioni, ad esempio, su eventuali modifiche alla circolazione e sui servizi sostitutivi forniti, più in generale sui vari provvedimenti adottati. Ma la sezione di Trenord sui cantieri rimanda ad altre più specifiche, perché riguardanti le aree geografiche lombarde coinvolte. Infine, è stata messa a disposizione anche una parte informativa, grazie alle cosiddette FAQ, con le domande più frequenti in merito al servizio dei bus sostitutivi, per fugare ogni dubbio o perplessità.