Trenord, guasto a treno sulla linea Pioltello/ Cancellazioni e ritardi: ira pendolari

Ritardi e cancellazioni dei treni: sono tanti i disagi che si stanno registrando nelle ultime ore nella circolazione ferroviaria. Le criticità delle ultime ore riguardano in particolare Trenord, che stamattina è stata protagonista di un disservizio grave. Una carrozza completamente allagata, luci spente e nessun passeggero: questo lo scenario sul treno 23011 della linea S5 di Trenord che collega Varese a Milano e Treviglio, treno partito alle 6.13 e arrivato a destinazione alle 8.21. Per quanto riguarda ora la linea Bergamo-Treviglio, ora Trenord fa sapere “che a causa di un guasto al treno 24769 che si è fermato in linea, la circolazione sulla direttrice sta subendo ritardi e cancellazioni”. Con l’ausilio di un altro treno, si stanno eseguendo “le operazioni di recupero del treno guasto al fine di liberare la linea e far riprendere la regolare circolazione”. Ma sono “inevitabili le ripercussioni sui treni a seguito”.

TRENORD, GUASTO A TRENO SULLA LINEA PIOLTELLO: IRA PENDOLARI

Grave anche la criticità registrata da Trenord sulla linea Bergamo-Pioltello-Milano. L’azienda ha informato che il problema è strettamente legato al guasto avvenuto al treno sopracitato. Trenord ha poi informato che sul treno 10807 (MILANO P. GARIBALDI 16:22 – BERGAMO 17:25) oggi effettua le fermate straordinarie di ARCENE, LEVATE, STEZZANO. Invece il treno 10808 (BERGAMO 16:30 – MILANO P. GARIBALDI 17:33) viaggia con 18 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito. Non bastava il maltempo: quella di oggi è un’altra giornata da incubo per i pendolari. Sulla pagina Facebook “Quellideltreno-Comitato Pendolari Bergamaschi” è apparso questo post pochi minuti fa: «Attuale caos su tutte le linee della Bergamasca. Treno guasto sulla via Pioltello causa ritardi imprecisati in linea, con persone chiuse a bordo dei treni. Cancellazioni su via Carnate, via Pioltello e Bergamo-Treviglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA