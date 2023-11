Trenord non parteciperà allo sciopero del 17 novembre/ “Non escluse però possibili cancellazioni”

Il personale di Trenord non sarà coinvolto nello sciopero nazionale indetto per venerdì 17 novembre tra le ore 9 e le ore 13. Come comunicato dall’azienda, potrebbero però aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono l’infrastruttura ferroviaria, ossia Ferrovienord e RFI. L’adesione allo sciopero del personale dei gestori delle infrastrutture sarà stabilita su base personale e potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord, causando tra le ore 9 e le ore 13 limitazioni e cancellazioni dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express, diretto allo scalo milanese.

Salvini: “precetto lo sciopero di Pd e Cgil”/ “Multe a chi blocca l’Italia. Sindacati presentino i bilanci”

Per lo sciopero di venerdì, saranno garantiti i treni con orario di partenza entro le ore 9 e con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10. Nel caso in cui venissero cancellati i treni Malpensa Express, sarebbe comunque garantito il collegamento aeroportuale con autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Per corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, i bus partiranno da Via Paleocapa, 1. Previsti collegamenti anche tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Rfi investe 5,4 miliardi per riqualificare oltre 600 stazioni/ Superamento delle barriere e videosorveglianza

Sciopero 17 novembre: Trenord invita a prestare attenzione

Le informazioni in tempo reale sulla circolazione dei convogli Trenord nel giorno dello sciopero saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. L’azienda invita “i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione”. Infatti, nonostante l’azienda abbia deciso di non scioperare, non si escludono possibili cancellazioni a causa delle proteste che potrebbero interessare i lavoratori delle imprese che gestiscono l’infrastruttura ferroviaria, ossia Ferrovienord e RFI. Ci sono però delle fasce garantite: le limitazioni dovrebbero interessare solamente i treni in programma tra le 9 e le 13.

Salvini: "Sciopero può avere conseguenze devastanti sulle famiglie"/ "Bloccati 20 milioni di italiani"

Riguardo lo sciopero di venerdì 17 novembre 2023 al momento il braccio di ferro sembra sorridere a Matteo Salvini: dopo la precettazione per il settore trasporti a scioperare solo 4 ore, i due sindacati nazionali hanno confermato la linea del MIT, per non incorrere in sanzioni. “Per i trasporti lo sciopero di venerdì viene ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza alla precettazione. Siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti con la precettazione, ne prendiamo atto e lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13”, ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa con il collega della Uil Pierpaolo Bombardieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA