Trenord, orari treni ridotti oggi in Lombardia/ Allerta neve: disagi e rallentamenti

Allerta neve in Lombardia: Trenord attiva il piano d’emergenza e dispone una riduzione del servizio. Si prevedono oggi, lunedì 28 dicembre 2020, forti disagi e rallentamenti. A causa delle intense nevicate che sono previste nella giornata odierna, i gestori delle infrastrutture RFI e Ferrovienord hanno deciso di limitare il servizio ferroviario su tutte le linee. Pertanto, saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici che quindi saranno servite con almeno un treno all’ora. Ma si assicura altresì di comunicare puntualmente eventuali eccezioni sulle linee. Trenord, infatti, comunicherà sul suo sito ufficiale e tramite la sua App gli specifici provvedimenti previsti per ogni direttrice, quindi le pagine saranno aggiornate in tempo reale in base agli eventuali ulteriori provvedimenti che saranno decisi in base alle richieste dei gestori delle reti ferroviarie. È evidente che a causa del maltempo la circolazione potrebbe subire forti rallentamenti, quindi il consiglio è di muoversi solo se strettamente necessario.

TRENORD, TRENI RIDOTTI PER ALLERTA NEVE

La Lombardia, dunque, si prepara oggi a fitte nevicate. Le previsioni dei giorni scorsi sono state sostituite dall’allerta meteo arancione per neve su gran parte della Regione. Il sito regionale parla, infatti, di un ampio vortice depressionario di origine artica che si sta estendendo. Già dalla serata di ieri si sono verificate precipitazioni deboli e moderata. Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, che assumeranno carattere nevoso a tutte le quote. A causa delle nevicate più intense, oggi dovrebbero crearsi accumuli sulle zone di pianura tra 2-5 centimetri e addirittura tra 10 e 20 centimetri sui restanti settori di pianura, tra cui il Milanese. Pertanto, come riportato da Il Giorno, sono state preannunciate limitazioni, variazioni e cancellazioni di corse.

MODIFICHE LINEE CHE INCROCIANO A LECCO

Ad esempio, sulla linea regionale Tirano – Sondrio – Lecco – Milano i treni tra Sondrio e Lecco effettueranno tutte le fermate dai regionali che non saranno effettuati. Sulla linea regionale Tirano – Sondrio – Lecco – Milano non viaggeranno i treni delle 7.20, 9.20, 10.20, 13.20 e 16.20 da Centrale per Tirano, delle 17.20 da Centrale per Sondrio, delle 17.50 da Centrale per Lecco, delle 18.48 da Centrale per Lecco, delle 19.20 da Centrale per Tirano, delle 6.09 da Colico per Milano, delle 7 e delle 8.21 da Tirano per Centrale, delle 12.08 da Tirano per Centrale nel tratto tra Sondrio e Milano, delle 13.08, delle 15.08, delle 18.08 e delle 19.08 da Tirano a Centrale, delle 20.41 da Sondrio a Centrale.

Sulla linea Colico – Chiavenna non viaggeranno i treni delle 7.06, 8.45, 10.04, 12.04, 14.45, 16.04, 18.04 e 18.52 da Colico a Chiavenna e delle 6.25, 7.45, 8.43, 10.43, 11.25, 13.25, 14.43, 16.43, 17.25 e 19.31 da Chiavenna per Colico. Sulla linea S8 Milano – Lecco via Carnate i treni partiranno da Lecco al minuto 07 con arrivo a Porta Garibaldi al minuto 08 dell’ora successiva e da Milano Garibaldi le partenze saranno al minuto 52 con arrivo a Lecco al minuto 53 dell’ora successiva.

Per quanto riguarda la linea S7 Lecco – Molteno – Monza – Milano, i treni arriveranno e partiranno alla stazione di Monza. Tra Milano e Monza il viaggio viene garantito con le corse delle line S8 ed S11 da e per Bergamo. Niente treni delle 7.52, 8.52, 11.52, 16.52 e 20.52 da Milano Porta Garibaldi per Lecco e delle 6.06, 7.06, 10.06, 11.06, 15.06, 19.06 e 23.06 da Lecco per Milano Porta Garibaldi.

Sulla Milano – Bergamo via Carnate non saranno effettuati i treni delle 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 9.20, 10.20, 13.20, 14.20, 17.20, 18.20 e 22.20 da Bergamo per Milano. Infine, sulla Como – Molteno – Lecco non saranno effettuate le corse delle 6.18 da Lecco per Como, delle 7.23, delle 13.35, delle 15.35, delle 17.35 e delle 19.35 da Molteno per Como, delle 7.43 da Como per Lecco, delle 12.41, 14.41, 16.41, 18.41 e 20.41 da Como San Giovanni per Molteno.



