Andrea Severini (AD Trenord) fissa obiettivi: "Un milione di passeggeri al giorno entro 2033". Promette più collaborazione con Rfi e maggiore puntualità

La puntualità è la priorità assoluta di Trenord, tra i cui obiettivi ci sono l’aumento dei passeggeri, l’attivazione di nuovi servizi e il potenziamento delle linee. A indicarli è stato Andrea Severini, amministratore delegato dell’azienda del trasporto ferroviario in Lombardia.

Nell’intervista resa all’edizione milanese del Corriere ha parlato anche di innovazione e di sfide future, promettendo più collaborazione con Rfi, la società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria italiana.

Dall’inizio dell’anno, circa l’85% dei convogli Trenord ha rispettato gli orari di arrivo, con un miglioramento del 4% rispetto al 2024. Se si considerano solo i ritardi non legati a fattori esterni, la puntualità media raggiunge l’88,5%, mentre il 96,5% dei treni giunge comunque a destinazione entro un quarto d’ora dall’orario previsto. Ma si sta comunque lavorando a una riorganizzazione per migliorare ulteriormente; del resto Severini ha esperienza in trasformazioni aziendali.

SEVERINI FISSA GLI OBIETTIVI DI TRENORD

Il manager, che guida Trenord da sette mesi, spiega che la puntualità è una priorità anche perché rappresenta una delle strade per arrivare al milione di passeggeri al giorno: per convincere più persone a usare il treno bisogna assicurare qualità del servizio. Severini sta valutando l’utilizzo di una leva, quella del «premio di risultato», precisando di aver riscontrato un’apertura da parte dei sindacati.

Per incrementare ulteriormente l’affidabilità del servizio, si punta su un rafforzamento delle attività di manutenzione preventiva. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso l’uso di strumenti avanzati, tra cui l’intelligenza artificiale, e grazie a una collaborazione più stretta con partner strategici come RFI, Ferrovienord, le amministrazioni del territorio e gli enti gestori delle aree protette.

A proposito di Rfi, nell’intervista entra nel merito della questione dei rimpalli di responsabilità, assicurando di voler ripartire da zero, tralasciando i vecchi attriti e puntando a una collaborazione migliore, visto che all’orizzonte c’è anche la sfida delle Olimpiadi.

I VIAGGIATORI TRENORD E I NUOVI SERVIZI

Nonostante i livelli di frequentazione siano tornati a quelli pre-pandemici, il profilo dei viaggiatori è cambiato: come spiegato da Severini al Corriere, oggi si registra una minore presenza di pendolari tradizionali (lavoratori e studenti) e una maggiore quota di utenti occasionali o legati al tempo libero. Quindi l’obiettivo di Trenord è far utilizzare i treni a più persone, anche grazie allo sviluppo dei servizi che è previsto nel futuro a breve termine.

Tra le novità citate, figura la linea S31 Brescia–Iseo, primo servizio suburbano dell’area bresciana, attivo dal 2 settembre. Con il cambio orario di dicembre sono inoltre previsti potenziamenti lungo la cintura Sud di Milano per migliorare i collegamenti tra l’hinterland meridionale e il capoluogo lombardo.

Ulteriori sviluppi riguarderanno anche le tratte Milano–Pavia, la direttrice verso Novi Ligure e Asti, e l’evoluzione del servizio transfrontaliero Como–Chiasso, come anticipato da Severini.

Infine, l’AD di Trenord assicura che la puntualità e i risultati economici sono due obiettivi non alternativi, ma «perfettamente coincidenti».