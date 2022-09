Trentalange su Sarri: “Inaccettabile”/ Rocchi ammette: “Non sono contento”

AIA UGUALE MAFIA PER SARRI

Nell’ultimo incontro tra gli arbitri il presidente Trentalange si è tolto qualche sassolino dalla scarpa davanti ai microfoni, come si legge su Dagoscopia infatti, il presidente si è dimostrato infastidito dalle parole del tecnico della Lazio: Maurizio Sarri, che nel dopo partita di Lazio Napoli si lamentò davanti ai microfoni affermando che “o i fischietti sono scarsi o c’è un piano b”. Trentalange si è dimostrato infastidito da queste parole, presumendo che il tecnico toscano si stesse riferendo ad una sorta di “mafia” nell’ambiente dell’AIA, arrivando persino a dire che le parole di Sarri sono inaccettabili.

In questa stagione però non è solo il tecnico della prima squadra della capitale a criticare anche aspramente il lavoro dei fischietti, sopratutto perché in queste prime giornate si è venuto molto spesso al cartellino rosso, lasciando cosi gli allenatori con una rosa corta in vista dei numerosi impegni ravvicinati, per non parlare poi dei numerosi episodi dubbi e dei chiari errori arbitrali commessi. Trentalange, parlando di mafia si riferisce ad “un’organizzazione che da per privilegio quello che spetta di diritto”.

ROCCHI SU SARRI “LO CAPISCO, MA NON SONO CONTENTO”

Anche Rocchi si è dimostrato contrario alle dichiarazioni di Sarri, “E’ una delle cose che mi ha fatto più male. Posso anche accettare di essere definiti scarsi, anche se non lo condivido, alla fine è una valutazione tecnica. Pensare però ad un piano B, francamente…” anche se purtroppo è difficile credere alle sue parole, dopotutto non si può parlare di valutazione tecnica in Juventus Salernitana, dove è stato annullato un goal del tutto regolare dal Var. Il problema di queste prime giornate infatti si potrebbe ricondurre ad una confusione generale da parte dell’AIA con i suoi fischietti, che in queste prime uscite non è riuscita ad incappare in degli errori.

Il problema fondamentale però è nella loro comunicazione, e lo dimostrano Trentalange e Rocchi che invece di ammettere i propri errori continuano a difendere il loro servizio, perché le lamentele degli allenatori sono solamente il risultato di un servizio che ha lasciato più di una volta a desiderare da parte dell’associazione, c’è poco da rendersi belli promuovendo un’arbitra in Serie A, parlando di meriti se poi negli ultimi anni sono usciti degli scandali sulle promozioni dopotutto.











