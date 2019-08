Trentino, spara ai genitori e si uccide a Romallo/ Tragedia familiare in Val di Non

Uccide i genitori e poi si suicida: questa sarebbe la dinamica della tragedia avvenuta a Romallo, in Trentino. A fare la macabra scoperta un parente. Preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia, si è recato sul posto e ha trovato i tre corpi senza vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno il compito ora di fare chiarezza su quanto accaduto. L’intervento dei soccorritori invece è stato inutile. Non sono ancora chiare le ragioni del gesto. La coppia sarebbe stata uccisa con un’arma da fuoco, probabilmente una pistola, che poi il figlio ha usato per togliersi la vita. Le informazioni al momento sono frammentarie, ma si sa che la coppia di genitori era ultrasettantenne. Il padre, originario del posto, si era trasferito per ragioni di lavoro a Milano, dove viveva sin da giovane. Poi aveva conosciuto la moglie. Aveva però mantenuto stretti contatti a Romallo, dove infatti tornava spesso con la sua famiglia, soprattutto nei periodi di ferie come in questo caso.

TRENTINO, SPARA AI GENITORI E SI UCCIDE A ROMALLO

Qualche particolare in più in merito alla tragedia è stato fornito dal Dolomiti, secondo cui il figlio della coppia, David di circa 45 anni, avrebbe ucciso i genitori questa mattina. I cadaveri delle tre persone sono stati trovati solo in tarda serata. E a fare la scoperta sarebbe stata la zia. L’area vicina ad una delle case che si trovano in prossimità della canonica di Romallo, su piazza Agosti, è stata transennata ed è isolata. In questo modo gli inquirenti possono compiere i rilievi necessari e raccogliere le prove per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Va anche capito cosa ha spinto David ad uccidere il padre Gianpietro, 79 anni, e la madre Adriana, 72 anni, prima di togliersi la vita. Cosa ha scatenato un gesto così violento che ha portato alla drammatica morte di queste persone? Questa è una delle tante domande a cui gli inquirenti devono trovare risposta attraverso le indagini.

