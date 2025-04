Un giovane 19enne ha ucciso il padre per difendere la madre. E’ questa la notizia che sta circolando in queste ore, riportata dai principali quotidiani online, a cominciare dal portale di TgCom24. Secondo quanto emerge l’episodio è avvenuto in Trentino Alto Adige, precisamente in quel di Mezzolombardo, in provincia di Trento, un omicidio registrato all’interno della casa dove abitava la stessa famiglia. Stando a quanto spiegato dal 19enne, avrebbe ammazzato il padre per difendere la madre, visto che in quel momento l’uomo stava presumibilmente aggredito la moglie.

Il ragazzo non ha tentato di fuggire ma ha atteso l’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno in seguito arrestato con l’accusa di omicidio, fermato in flagranza di reato. La vittima è un uomo di 46 anni originario della Bosnia e il figlio l’avrebbe ucciso con una serie di coltellate, anche se la dinamica precisa di quanto accaduto va ancora ricostruita a 360 gradi. I carabinieri stanno ovviamente indagando e vedremo cosa emergerà nelle prossime ore.

19ENNE UCCIDE IL PADRE A TRENTO: UN CASO SIMILE A QUELLO DI ALEX POMPA

Secondo quanto emerso pare che l’uomo ucciso dal figlio avesse manifestato più volte in passato atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, di conseguenza sembrerebbe emergere un quadro di esasperazione. Ad un certo punto il giovane 19enne deve aver detto basta, decidendo quindi di porre fine alle angherie subite dalla propria madre.

La vicenda ricorda da vicino quanto accaduto ad Alex Pompa, un ragazzo che aveva appunto ucciso il padre dopo che lo stesso continuava ad aggredire la madre. Il giovane era stato prima assolto poi condannato quindi la Cassazione aveva disposto la scorsa estate un nuovo processo che si celebrerà nei prossimi mesi. Ovviamente attendiamo dettagli più certi sul caso del 19enne di Trento, ma questo è quello che sembra delinearsi, quindi una serie di soprusi ai danni di una donna, che ha trovato poi il figlio in sua difesa.

