Trespass è un thriller in cui, con l'espediente di una rapina, emergono i conflitti di una famiglia, con tanti colpi di scena. Regia di Joel Schumacher

Trespass, film su Rete 4 diretto da Joel Schumacher

Trespass è un film d’azione, thriller e drammatico, girato negli USA e distribuito nel 2011 da 01 Distribution: andrà in onda su Rete 4, sabato 27 settembre, alle 21:30 e allieterà le serate di tutti coloro che amano quel filone cinematografico dell’home vision, alla stregua di The strangers e La notte del giudizio.

Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale/ Il ballerino: "E' gelosa e teme che io..."

Il film è diretto da Joel Schumacher, morto poco prima dell’uscita della pellicola nel giugno del 2020: il regista ha girato anche altri film famosissimi come Un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas, Il cliente ispirato dall’omonimo romanzo di Grisham, In linea con l’assassino con Kiefer Sutherland e Colin Farrel, Batman Forever e Batman & Robin e Il momento di uccidere con Matthew McConaughey e Kevin Spacey.

Chi è Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle/ L'arrivo in Italia e l'amore per Alessio Di Gennaro

La colonna sonora di David Buckley ha senza dubbio concorso all’indubbio successo del film: si tratta in ogni caso di una firma illustre, presente anche in Shrek, tutti i film di Cinquanta sfumature di grigio e Gone baby gone.

Se ai costumi compare Judianna Makovsky, che ha lavorato anche in Harry Potter e la pietra filosofale e in Hunger games, al trucco c’è il premio Oscar Ve Neill, trionfatrice per Beetlejuice – Spiritello porcello, Mrs Doubtfire ed Ed Wood.

Il cast vede la presenza di Nicole Kidman e Nicolas Cage nei panni dei protagonisti Sarah e Kyle, poi Cam Gigandet, Liana Liberato, Ben Mendelsohn, Nico Tortorella e Jordana Spiro.

Cage e Mendelsohn hanno già lavorato assieme nel 2009 nel film Segnali dal futuro.

Giada Lini, chi è l'insegnante di Ballando con le Stelle/ Nel cast di Amici, poi il lavoro all'estero

La trama del film Trespass: una rapina fa emergere verità nascoste di una famiglia

In Trespass, per la famiglia Miller tutto sembra essere perfetto, tra agiatezza e coesione famigliare. Ma appena sotto la superficie, la realtà si rivela ben diversa: Sarah è insoddisfatta e spesso annoiata, la loro figlia ribelle Avery si invaghisce del poco raccomandabile Jake e Kyle è il classico marito troppo assente.

Una sera in casa irrompe una banda di malviventi capeggiati da Elias, il cui scopo è scassinare la cassaforte e accaparrarsi più soldi possibili.

Quando però arriva il momento per Kyle di risolvere positivamente la situazione e aprire il caveau, l’uomo mostrerà una strana reticenza: infatti, l’uomo ammette davanti a tutti di non avere più alcun soldo e che tutto ciò che aveva era solamente frutto di prestiti.

L’atmosfera in casa si fa pesante e, pian piano tra colluttazioni violente e discussioni piuttosto animate, rivela segreti e bugie per troppo tempo portate avanti, rivelando rapporti e legami insospettabili tra vittime e carnefici in flashback di grande effetto che lasciano lo spettatore sulle spine fino all’ultimo.