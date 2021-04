Trespass/ Video, su Italia 1 il film con Nicholas Cage e Nicole Kidman

Il film Trespass andrà in onda oggi, giovedì 8 aprile, nella prima serata di Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola diretta da Joel Schumacher nel 2011, il film, di genere thriller è stato reso pubblico nel 2012. protagonisti del film sono volti già noti al pubblico, tra i più famosi ci sono Nicolas Cage nei panni di Kyle Miller, l’attore che ha già recitato ne Il Tesoro dei Templari. Attrice anche uno dei volti più noti al mondo, Nicole Kidman nei panni di Sarah Miller, ci sono poi Cam Gigandet e Ben Mendelsohn.

Trespass, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Trespass. Kyle è un brillante uomo di affari che vende gioielli in Lousiana, la sua vita si svolge in una tranquilla villa in un piccolo paese di gente benestante. Sua moglie Sarah fa la casalinga mentre la figlia Avery sta vivendo l’adolescenza. I tre all’apparenza sono una famiglia felice, nella realtà però ognuno di loro ha dei problemi, il marito è sempre assente, la figlia è ribelle e Sarah è triste per la sua vita monotona. Una sera, dei delinquenti, fingendosi poliziotti, entrano in casa per rubare, Avery per fortuna è scappata ad una festa dalla sua amica Kendra, contro il volere dei genitori, mentre il padre sta per partire. I ladri così costringono la coppia a farsi dare tutti i gioielli presenti in casa per scappare, Sarah però riconosce il capo banda, si tratta del ragazzo che le aveva installato il sistema di allarme in casa, in quanto le aveva fatto una corte spietata. Avery sta per tornare scappando dalla festa dove un ragazzo tentava di fargli la corte, ma si accorge dei ladri. Dopo essere stati riconosciuti dalla moglie, confessano di aver bisogno di denaro per salvare la madre dal capobanda che ha bisogno di un trapianto di rene. Quando però aprono la cassaforte, scoprono che Kyle è al verde, l’uomo infatti ha contratto solo debiti e anche la collana di diamanti della moglie si rivela essere un falso. Così i ladri tentano di rapire la giovane Avery con la scusa di prendere il suo rene ma vengono smascherati. Il capobanda confessa a Sarah di proteggerla perché la ama, mentre il marito e la figlia sono fatti prigionieri dagli altri ladri che raccontano la loro storia. Sono stati costretti a rubare perché dopo un colpo andato male avente come oggetto della droga, avevano molti debiti da pagare e la loro villa sembra quella più semplice da derubare. I due ostaggi, cercano di fuggire e dopo delle colluttazioni riescono a chiamare la sicurezza, Jonah sarà così costretto ad uccidere una guardia nonostante Sarah abbia cercato in tutti i modi di farla scappare. Avery e Petal, una componente della banda, decidono così di tornare alla festa da dove era scappata per rubare i soldi dei partecipanti così da liberare la famiglia Miller. Durante il viaggio però Avery va a sbattere deliberatamente contro un’insegna per uccidere la ladra e scappare dopo averla ammanettata. Nel frattempo in casa, i ladri litigano tra di loro in quanto uno dei componenti è sul punto di uccidere Sarah, il cui marito svela di essere a conoscenza della sua relazione col ragazzo. Alla fine si uccideranno tra di loro, e il ragazzo confessa che in realtà è la stessa criminalità organizzata a voler che i giovani rapinassero la casa dei Miller. Dopo varie vicissitudini che portano alla morte di tutti i componenti della banda di ladri, Sarah sta per essere trascinata da Jonhas verso le fiamme ma grazie al marito Kyle, riesce a scappare e liberarsi. La donna, gli confida di amarlo e non vuole accettare la sua proposta di ucciderlo per intascare i soldi dell’assicurazione. Avery si unisce a loro e finalmente arriva la polizia.

Video, il trailer del film

