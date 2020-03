Trespass/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Nicole Kidman (13 marzo)

Trespass va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 13 marzo alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2011 dalla casa cinematografica Millennium films in collaborazione con altre case americane mentre la distribuzione ai botteghini quantomeno in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia della pellicola è stata affidata a Joel Schumacher con soggetto scritto da Karl Gajdusek il quale si è occupato anche dello sviluppo della sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. Il montaggio è stato eseguito da Bill Pankow, le musiche della colonna sonora sono state composte da David Buckley mentre la scenografia porta la firma di Nathan Amondson. Il cast sono presenti tra gli altri diversi attori molto famosi a livello internazionale tra cui Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Ben Mendelsohn, Liana Liberato, Jordana Spiro, Dash Mihok e Nico Tortorella.

Trespass, la trama del film

Ecco la trama di Trespass. In una città dello stato della Louisiana vive in una splendida lussuosa villa un uomo d’affari di nome Kyle insieme alla propria moglie Sara e alla propria figlia Avery. L’uomo in ragione dei tanti impegni di lavoro che caratterizzano la sua quotidianità, spesso e volentieri finisce per trascurare la propria splendida moglie la quale ne risente pesantemente. Invece la figlia è una classica adolescente assolutamente ingestibile e che spesso e volentieri contravviene a quelle che sono gli ordini dei propri genitori. Infatti un giorno mentre i propri genitori stanno per preparare le valigie per un viaggio di lavoro che terrà lontano l’uomo dalla casa per diverse settimane, la figlia decide di andare a una festa privata di una cara amica nonostante il divieto assoluto dei suoi genitori. La ragazzina si diverta all’interno della villa mentre i suoi genitori devono fare i conti con una banda di ladri piuttosto giovanile che fa irruzione nella loro splendida abitazione alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Sarah riesce a riconoscere tra gli uomini presenti un giovane ragazzo di nome Jonah che alcune settimane prima era venuto proprio per installare il sistema di sicurezza e soprattutto aveva palesato un tentativo di flirt nei suoi confronti.I ladri minacciano di utilizzare delle sostanze chimiche con cui potrebbero avvelenare i due coniugi che tuttavia non si lasciano intimorire più di tanto. Nel frattempo farà il proprio ritorno alla villa anche Avery disgustata dai costanti tentativi di un ragazzo evidentemente interessato a lei. Non appena Avery si avvicina alla villa viene immediatamente catturata dai ladri i quali minacciano di ucciderla se i genitori non dovessero consegnare loro il denaro. Tra il capo della banda e il capofamiglia si instaura un rapporto di una certa fiducia con il giovane ragazzo che evidenzia l’esigenza di dover reperire i fondi necessari per sottoporre sua madre ad un intervento chirurgico. La situazione si complica non appena si scoprirà che all’interno della casa non ci sono soldi in quanto il capofamiglia è alle prese con periodo piuttosto difficile dal punto di vista degli affari. Le tensioni aumenteranno in maniera pericolosa per via dei tentativi di resistenza da parte soprattutto della figlia.

