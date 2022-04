Trevi, Umbria/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: la città dell’olio

Trevi (Umbria) vincitore de Il Borgo dei Borghi 2022?

Trevi è un piccolo paese in provincia di Perugia, sorto in epoca romana tra la via Flaminia e le rive del Clitunno, vicino alla bellissima Assisi. Sarà tra i protagonisti della finale de Il Borgo dei Borghi 2022 questa piccola cittadina conosciuta come la città dell’olio. Tra testimonianze romane e una fitta rete di ulivi, Trevi cela un particolare fascino che rapisce i visitatori. Il centro storico, cinto ancora dalle fortificazioni murarie, è caratterizzato da un tocco medievale, come testimoniano le porte di ingresso e l’arco del del Mostaccio. Attraversando il paese si può trovare il Santuario della Madonna delle Lacrime, che secondo la tradizione deve il suo nome alla lacrimazione della Madonna raffigurata in un dipinto. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO

Trevi, tra natura e storia: il Santuario della Madonna delle Lacrime

La costruzione de il Santuario della Madonna delle Lacrime a Trevi, finalista de Il Borgo dei Borghi 2022, ha caratterizzato una vera e propria trasformazione per il borgo, con la progettazione di palazzi nobiliari che cambiarono il suo volto medievale. Il centro storico si racchiude in Piazza Martini, costruita grazie all’architetto Domenico Mollaioli, che ha progettato il cuore di questo borgo costellato da Chiese e altri edifici di forte interesse culturale. Oltre ai luoghi sacri sono presenti tantissimi prestigiosi palazzi, come il Palazzo Lucarini sede del famoso Flash Art Museum che ospita spesso delle mostre d’arte a livello internazionale o il Palazzo Valenti che raccoglie una delle più importanti collezioni archeologiche dell’Umbria. Inoltre essendo una zona molto importante per la produzione di Olio è consigliata una visita ai frantoi, per poter assistere alla lavorazione e alla produzione di questo oro liquido. Tra natura e storia i visitatori del borgo di Trevi potranno immergersi nel passato.

